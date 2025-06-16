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  4. Флик выгоняет двух игроков из Барселоны. У них есть время до июля
Испания
16 июня 2025, 12:05 |
1122
0

Флик выгоняет двух игроков из Барселоны. У них есть время до июля

Ансу Фати и Иньяки Пенья не могут остаться в каталонском клубе

16 июня 2025, 12:05 |
1122
0
Флик выгоняет двух игроков из Барселоны. У них есть время до июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Вратарь Иньяки Пенья и вингер Ансу Фати, скорее всего, покинут каталонскую «Барселону» летом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, главный тренер команды Ханси Флик четко дал понять обоим футболистам, что они должны уйти из клуба, потому что он на них абсолютно не рассчитывает и не будет давать игровое время.

В сезоне 2024/25 Иньяки Пенья провел 23 матча на клубном уровне, пропустив 25 голов. На счету Ансу Фати в нынешней кампании 11 поединков и 0 результативных действий.

Ранее сообщалось, что Ансу Фати станет игроком «Монако».

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Ансу Фати Иньяки Пенья Барселона Ханс-Дитер Флик трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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