СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июня

В понедельник, 16 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Румыния U-19 – Испания U-19

8.75 – 4.33 – 1.37

22:00 Челси – Лос-Анджелес

1.26 – 6.31 – 11.60

01:00 Бока Хуниорс – Бенфика

4.87 – 3.96 – 1.73

ТЕННИС

12:30 Марта Костюк – Эмма Наварро

2.01 – 1.80

13:00 Даяна Ястремская – Ольга Данилович

1.91 – 1.91

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