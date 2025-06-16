СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 16 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:00 Румыния U-19 – Испания U-19
22:00 Челси – Лос-Анджелес
01:00 Бока Хуниорс – Бенфика
ТЕННИС
12:30 Марта Костюк – Эмма Наварро
13:00 Даяна Ястремская – Ольга Данилович
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