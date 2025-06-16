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16 июня 2025, 01:21 |
15
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

16 июня 2025, 01:21 |
15
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 16 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Румыния U-19 – Испания U-19

Ggbet 8.75 – 4.33 – 1.37

22:00 Челси – Лос-Анджелес

Ggbet 1.26 – 6.31 – 11.60

01:00 Бока Хуниорс – Бенфика

Ggbet 4.87 – 3.96 – 1.73

ТЕННИС

12:30 Марта Костюк – Эмма Наварро

Ggbet 2.01 – 1.80

13:00 Даяна Ястремская – Ольга Данилович

Ggbet 1.91 – 1.91

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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