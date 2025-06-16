Клубный чемпионат мира16 июня 2025, 00:32 | Обновлено 16 июня 2025, 01:09
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Опубликованы стартовые составы на матч КЧМ Палмейрас – Порту
Матч 1-го тура группы A клубного чемпионата мира 2025 начнется в 01:00 по Киеву
16 июня 2025, 00:32 | Обновлено 16 июня 2025, 01:09
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В понедельник, 16 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Порту».
Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в штате Нью-Джерси. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В группе с «Палмейрасом» и «Порту» также находятся «Аль-Ахли» и «Интер Майами».
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Порту» – «Палмейрас»:
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