ВИДЕО. Как Витинья под конец тайма сделал счет 2:0 в матче ПСЖ – Атлетико
Парижане оформили комфортный гандикап по итогам первых 45 минут поединка КЧМ
15 июня проходит матч первого тура клубного чемпионата мира 2025 в группе В между командами ПСЖ и Атлетико Мадрид.
Коллективы играют на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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После первого тайма счет 2:0 в пользу парижан. Второй мяч для подопечных Луиса Энрике забил Витинья.
Дубль из ассистов уже оформил Хвича Кварацхелия.
ВИДЕО. Как Витинья под конец тайма сделал счет 2:0 в матче ПСЖ – Атлетико
45 + 1' | GOAL @vitinha -- brilliant strike to double the lead for @PSG_inside— DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025
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