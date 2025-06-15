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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 23:12 | Обновлено 15 июня 2025, 23:14
189
0

ВИДЕО. Как Витинья под конец тайма сделал счет 2:0 в матче ПСЖ – Атлетико

Парижане оформили комфортный гандикап по итогам первых 45 минут поединка КЧМ

15 июня 2025, 23:12 | Обновлено 15 июня 2025, 23:14
189
0
ВИДЕО. Как Витинья под конец тайма сделал счет 2:0 в матче ПСЖ – Атлетико

15 июня проходит матч первого тура клубного чемпионата мира 2025 в группе В между командами ПСЖ и Атлетико Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

После первого тайма счет 2:0 в пользу парижан. Второй мяч для подопечных Луиса Энрике забил Витинья.

Дубль из ассистов уже оформил Хвича Кварацхелия.

ВИДЕО. Как Витинья под конец тайма сделал счет 2:0 в матче ПСЖ – Атлетико

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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