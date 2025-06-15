«До новых встреч». Коуч известного клуба УПЛ анонсировал свою отставку

Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович в своем официальном Instagram-аккаунте попрощался с командой:

«Хочу выразить благодарность футбольному клубу «Заря», президенту клуба Евгению Борисовичу Геллеру за доверие, и всем сотрудникам клуба, а также футболистам за проделанную совместную работу, было приятно работать вместе и быть частью этого коллектива. Не прощаюсь, говорю всем до новых встреч. «Заря» в моем сердце».

Сезон УПЛ 2024/25 «Заря» под руководством Младена Бартуловича завершила на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 40 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что Младен Бартулович станет новым главным тренером харьковского «Металлиста 1925».