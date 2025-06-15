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  4. «До новых встреч». Коуч известного клуба УПЛ анонсировал свою отставку
Украина. Премьер лига
15 июня 2025, 22:27 | Обновлено 15 июня 2025, 22:30
2309
2

«До новых встреч». Коуч известного клуба УПЛ анонсировал свою отставку

Младен Бартулович простился с «Зарей»

15 июня 2025, 22:27 | Обновлено 15 июня 2025, 22:30
2309
2
«До новых встреч». Коуч известного клуба УПЛ анонсировал свою отставку
Младен Бартулович

Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович в своем официальном Instagram-аккаунте попрощался с командой:

«Хочу выразить благодарность футбольному клубу «Заря», президенту клуба Евгению Борисовичу Геллеру за доверие, и всем сотрудникам клуба, а также футболистам за проделанную совместную работу, было приятно работать вместе и быть частью этого коллектива. Не прощаюсь, говорю всем до новых встреч. «Заря» в моем сердце».

Сезон УПЛ 2024/25 «Заря» под руководством Младена Бартуловича завершила на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 40 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что Младен Бартулович станет новым главным тренером харьковского «Металлиста 1925».

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Младен Бартулович Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Gargantua81
Младен сорвал джек пот. С таким материалом как в 1925 можно заявить о себе
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0
Виктор Алтухов
Не сказал бы, что он был плохим тренером, но средний уровень игроков, а он очень неплох, был выше уровня тренера. Поэтому не жалко. Жаль будет, если новый будет еще слабее.
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