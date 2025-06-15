Бавария установила целый ряд рекордов в матче против Окленд Сити
Новозеландский клуб позволил немцам забить 10 мячей
В матче первого тура Клубного чемпионата мира «Бавария» сокрушила «Окленд Сити» со счетом 10:0.
Бавария стала первой командой в истории Клубных чемпионатов мира (включая предыдущие форматы), которая забила 6 голов в первом тайме.
В последний раз «Бавария» выигрывала в 6 мячей после первого тайма еще в марте 2012 года (Бундеслига, против «Хоффенхайма»).
Также «Бавария» стала первой командой в истории Клубных чемпионатов мира (включая предыдущие форматы), которая забила 10 мячей в одной игре.
Впервые в истории Клубных чемпионатов мира в одном матче было забито 10 голов.
«Бавария» забила 10 голов в одном международном матче впервые с 1983 года, после победы над «Анортосисом» в Кубке УЕФА.
🌟 @FCBayern brilliance in their #FIFACWC opener.— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 15, 2025
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