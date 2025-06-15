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  4. Бавария установила целый ряд рекордов в матче против Окленд Сити
Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 23:28 |
352
0

Бавария установила целый ряд рекордов в матче против Окленд Сити

Новозеландский клуб позволил немцам забить 10 мячей

15 июня 2025, 23:28 |
352
0
Бавария установила целый ряд рекордов в матче против Окленд Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура Клубного чемпионата мира «Бавария» сокрушила «Окленд Сити» со счетом 10:0.

Бавария стала первой командой в истории Клубных чемпионатов мира (включая предыдущие форматы), которая забила 6 голов в первом тайме.

В последний раз «Бавария» выигрывала в 6 мячей после первого тайма еще в марте 2012 года (Бундеслига, против «Хоффенхайма»).

Также «Бавария» стала первой командой в истории Клубных чемпионатов мира (включая предыдущие форматы), которая забила 10 мячей в одной игре.

Впервые в истории Клубных чемпионатов мира в одном матче было забито 10 голов.

«Бавария» забила 10 голов в одном международном матче впервые с 1983 года, после победы над «Анортосисом» в Кубке УЕФА.

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Бавария Окленд Сити статистика клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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