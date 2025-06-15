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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 20:00 | Обновлено 15 июня 2025, 20:06
160
0

ВИДЕО. Отличный лонгшот. Олисе вновь забил в ворота Окленд Сити

Французский полузащитник забил второй гол в матче

15 июня 2025, 20:00 | Обновлено 15 июня 2025, 20:06
160
0
ВИДЕО. Отличный лонгшот. Олисе вновь забил в ворота Окленд Сити
ФК Бавария. Майкл Олисе

В воскресенье, 15 июня, проходит матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе С между «Баварией» и «Окленд Сити».

Встречу принимает «ТКЛ Стэдиум» в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 45+3-й минуте голом отличился вингер «Баварии» Майкл Олисе. это его второй гол в этом матчей и 6-й гол для мюнхенского гранда.

❗️ ВИДЕО. 6 голов за тайм. Олисе вновь забил в ворота Окленд Сити

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Бавария клубный чемпионат мира по футболу Окленд Сити видео голов и обзор Майкл Олисе
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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