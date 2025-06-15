ВИДЕО. Отличный лонгшот. Олисе вновь забил в ворота Окленд Сити
Французский полузащитник забил второй гол в матче
В воскресенье, 15 июня, проходит матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе С между «Баварией» и «Окленд Сити».
Встречу принимает «ТКЛ Стэдиум» в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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На 45+3-й минуте голом отличился вингер «Баварии» Майкл Олисе. это его второй гол в этом матчей и 6-й гол для мюнхенского гранда.
❗️ ВИДЕО. 6 голов за тайм. Олисе вновь забил в ворота Окленд Сити
45’ | ⚽️ | GOOOOAL | A banger from Olise as @FCBayern lead 6-0 at the break!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025
WATCH Bayern Munich-Auckland City in the @FIFACWC NOW! | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BAYAKL pic.twitter.com/pRtZweofWK
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