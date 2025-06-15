Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ванат открыл счет в матче Украины U-21 против Финляндии U-21
Молодежные турниры
15 июня 2025, 19:47 | Обновлено 15 июня 2025, 20:21
800
0

ВИДЕО. Ванат открыл счет в матче Украины U-21 против Финляндии U-21

Украинская команда вышла вперед в середине первого тайма

15 июня 2025, 19:47 | Обновлено 15 июня 2025, 20:21
800
0
ВИДЕО. Ванат открыл счет в матче Украины U-21 против Финляндии U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

15 июня в 19:00 проходит матч 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе в городе Кошице встречаются Финляндия U-21 и Украина U-21.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинская команда вышла вперед в середине первого тайма.

На 28-й минуте Владислав Ванат открыл счет в матче Украины U-21 против Финляндии U-21 (1:0).

ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 28 мин

По теме:
Бавария – Окленд Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Брагару удвоил перевес Украины U-21 в матче ЧЕ с Финляндией
ВИДЕО. Отличный лонгшот. Олисе вновь забил в ворота Окленд Сити
сборная Украины по футболу U-21 Финляндия - Украина сборная Финляндии по футболу U-21 видео голов и обзор Евро-2025 U-21 Владислав Ванат
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Футбол | 14 июня 2025, 19:59 0
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ

Буковина вскоре представит Шищенко, а также работает над улучшением стадиона

Реал готовит крупный трансфер вратаря. Он должен заменить Куртуа и Лунина
Футбол | 14 июня 2025, 22:50 1
Реал готовит крупный трансфер вратаря. Он должен заменить Куртуа и Лунина
Реал готовит крупный трансфер вратаря. Он должен заменить Куртуа и Лунина

Мадридцы нацелились на Диогу Кошту

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
Футбол | 15.06.2025, 13:42
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
Англия U-21 – Словения U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Футбол | 15.06.2025, 18:49
Англия U-21 – Словения U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Англия U-21 – Словения U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Бокс | 15.06.2025, 09:23
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
14.06.2025, 07:50 18
Футбол
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
14.06.2025, 06:55 3
Футбол
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
15.06.2025, 08:56 2
Футбол
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
14.06.2025, 02:06 28
Волейбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
14.06.2025, 05:25 4
Бокс
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
14.06.2025, 17:28 2
Теннис
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
14.06.2025, 19:12 5
Волейбол
КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
14.06.2025, 04:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем