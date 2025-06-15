Молодежные турниры15 июня 2025, 19:47 | Обновлено 15 июня 2025, 20:21
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ВИДЕО. Ванат открыл счет в матче Украины U-21 против Финляндии U-21
Украинская команда вышла вперед в середине первого тайма
15 июня 2025, 19:47 | Обновлено 15 июня 2025, 20:21
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15 июня в 19:00 проходит матч 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.
На стадионе в городе Кошице встречаются Финляндия U-21 и Украина U-21.
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Украинская команда вышла вперед в середине первого тайма.
На 28-й минуте Владислав Ванат открыл счет в матче Украины U-21 против Финляндии U-21 (1:0).
ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 28 мин
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