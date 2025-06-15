ВИДЕО. Ванат открыл счет в матче Украины U-21 против Финляндии U-21

15 июня в 19:00 проходит матч 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе в городе Кошице встречаются Финляндия U-21 и Украина U-21.

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Украинская команда вышла вперед в середине первого тайма.

На 28-й минуте Владислав Ванат открыл счет в матче Украины U-21 против Финляндии U-21 (1:0).

ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 28 мин