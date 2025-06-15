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  4. Стали известны стартовые составы на матч Бавария – Окленд Сити
Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 18:07 |
469
4

Стали известны стартовые составы на матч Бавария – Окленд Сити

Матч 1-го тура группы C клубного чемпионата мира 2025 начнется в 19:00 по Киеву

15 июня 2025, 18:07 |
469
4
Стали известны стартовые составы на матч Бавария – Окленд Сити
ФК Бавария

В воскресенье, 15 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе С между «Баварией» и «Окленд Сити».

Встречу примет «ТКЛ Стэдиум» в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с «Баварией» и «Окленд Сити» также находятся «Бенфика» и «Бока Хуниорс».

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Бавария» – «Окленд Сити»:

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Бавария клубный чемпионат мира по футболу Окленд Сити стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 4
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ivankondrat96
Мюллера в старті випустили. Останні акорди..
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0
pol-55
Як і Гнабрі,а ще чомусь Лаймер на лавці,відрадно що уже є в запасі Мусіала. 
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0
Gargantua81
Сане в запасе или мне показалось?
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0
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