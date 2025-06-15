Стали известны стартовые составы на матч Бавария – Окленд Сити

В воскресенье, 15 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе С между «Баварией» и «Окленд Сити».

Встречу примет «ТКЛ Стэдиум» в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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В группе с «Баварией» и «Окленд Сити» также находятся «Бенфика» и «Бока Хуниорс».

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Бавария» – «Окленд Сити»: