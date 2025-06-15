Клубный чемпионат мира15 июня 2025, 18:07 |
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Стали известны стартовые составы на матч Бавария – Окленд Сити
Матч 1-го тура группы C клубного чемпионата мира 2025 начнется в 19:00 по Киеву
15 июня 2025, 18:07 |
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В воскресенье, 15 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе С между «Баварией» и «Окленд Сити».
Встречу примет «ТКЛ Стэдиум» в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В группе с «Баварией» и «Окленд Сити» также находятся «Бенфика» и «Бока Хуниорс».
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Бавария» – «Окленд Сити»:
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Комментарии 4
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Мюллера в старті випустили. Останні акорди..
Як і Гнабрі,а ще чомусь Лаймер на лавці,відрадно що уже є в запасі Мусіала.
Сане в запасе или мне показалось?
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