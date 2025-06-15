Унаи Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с Финляндией
15 июня в 19:00 в Кошице состоится матч Евро-2025 U-21
15 июня в 19:00 состоится матч второго тура чемпионата Европы 2025 U-21.
На стадионе в городе Кошице встретятся Финляндия U-21 и Украина U-21.
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В первом туре группы D Украина уступила Дании (2:3), а Финляндия и Нидерланды разошлись миром (2:2).
Дания возглавляет группу с 3 очками, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 пункту), Украина замыкает квартет (0 баллов).
Унаи Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с Финляндией
Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Батагов, Козик, Бражко, Очеретько, Ярмолюк, Велетень, Брагару, Ванат
Запас: Ермаков, Крапивцов, Крупский, Смоляков, Квасница, Волошин, Вюнник, Салюк, Роман, Яцык, Царенко, Рубчинский
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