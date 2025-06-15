15 июня в 19:00 состоится матч второго тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе в городе Кошице встретятся Финляндия U-21 и Украина U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре группы D Украина уступила Дании (2:3), а Финляндия и Нидерланды разошлись миром (2:2).

Дания возглавляет группу с 3 очками, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 пункту), Украина замыкает квартет (0 баллов).

Унаи Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с Финляндией

Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Батагов, Козик, Бражко, Очеретько, Ярмолюк, Велетень, Брагару, Ванат

Запас: Ермаков, Крапивцов, Крупский, Смоляков, Квасница, Волошин, Вюнник, Салюк, Роман, Яцык, Царенко, Рубчинский