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Молодежные турниры
15 июня 2025, 17:46 | Обновлено 15 июня 2025, 18:57
2924
4

Унаи Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с Финляндией

15 июня в 19:00 в Кошице состоится матч Евро-2025 U-21

15 июня 2025, 17:46 | Обновлено 15 июня 2025, 18:57
2924
4
Унаи Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с Финляндией
Коллаж Sport.ua. Унаи Мельгоса

15 июня в 19:00 состоится матч второго тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе в городе Кошице встретятся Финляндия U-21 и Украина U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре группы D Украина уступила Дании (2:3), а Финляндия и Нидерланды разошлись миром (2:2).

Дания возглавляет группу с 3 очками, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 пункту), Украина замыкает квартет (0 баллов).

Унаи Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с Финляндией

Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Батагов, Козик, Бражко, Очеретько, Ярмолюк, Велетень, Брагару, Ванат

Запас: Ермаков, Крапивцов, Крупский, Смоляков, Квасница, Волошин, Вюнник, Салюк, Роман, Яцык, Царенко, Рубчинский

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Kапітошkа
Сьогодні потрібно вигравати!
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NoMad
Буде винос фінів
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Mamay
Знов суркіса діти🫣🫣
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