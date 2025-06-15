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Молодежные турниры
15 июня 2025, 16:05 | Обновлено 15 июня 2025, 16:16
267
0

ВИДЕО. Украинская молодежка провела традиционную прогулку в Кошице

В матче Евро-2025 U-21 встретятся Финляндия U-21 и Украина U-21

15 июня 2025, 16:05 | Обновлено 15 июня 2025, 16:16
267
0
ВИДЕО. Украинская молодежка провела традиционную прогулку в Кошице
УЕФА

15 июня в 19:00 состоится матч второго тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе в городе Кошице встретятся Финляндия U-21 и Украина U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре группы D Украина уступила Дании (2:3), а Финляндия и Нидерланды разошлись миром (2:2).

Дания возглавила группу с 3 очками, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 пункту), Украина замыкает квартет (0 баллов).

ВИДЕО. Украинская молодежка провела традиционно прогулку в Кошице

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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