Молодежные турниры15 июня 2025, 16:05 | Обновлено 15 июня 2025, 16:16
267
0
ВИДЕО. Украинская молодежка провела традиционную прогулку в Кошице
В матче Евро-2025 U-21 встретятся Финляндия U-21 и Украина U-21
15 июня 2025, 16:05 | Обновлено 15 июня 2025, 16:16
267
0
15 июня в 19:00 состоится матч второго тура чемпионата Европы 2025 U-21.
На стадионе в городе Кошице встретятся Финляндия U-21 и Украина U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре группы D Украина уступила Дании (2:3), а Финляндия и Нидерланды разошлись миром (2:2).
Дания возглавила группу с 3 очками, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 пункту), Украина замыкает квартет (0 баллов).
ВИДЕО. Украинская молодежка провела традиционно прогулку в Кошице
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 июня 2025, 09:23 0
Мексиканец – о Шугаре Рэе Робинсоне
Футбол | 15 июня 2025, 15:41 2
Илья настаивает на том, чтобы трансфер состоялся как можно скорее
Теннис | 14.06.2025, 17:28
Футбол | 15.06.2025, 10:58
Футбол | 15.06.2025, 08:24
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.06.2025, 04:45 3
13.06.2025, 20:26 4
14.06.2025, 02:52 7
14.06.2025, 18:25 29
14.06.2025, 06:55 3
14.06.2025, 05:25 4
13.06.2025, 22:43
14.06.2025, 08:40 1