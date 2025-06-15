Шесть лет назад сборная Украины U-20 стала чемпионом мира. Как это было

23 мая 2019 года в шести городах Польши стартовал чемпионат мира среди молодежных команд U-20.

Сборная Украины квалифицировалась на турнир как полуфиналист молодежного чемпионата Европы.

Подопечные Александра Петракова попали в группу D вместе с Катаром, Нигерией и Соединенными Штатами Америки.

Первая игра против сборной США была важнейшим испытанием для украинцев. Уже на 26-й минуте Сергей Булеца открыл счет в матче, но через шесть минут Брендон Сервания счет сравнял.

Вырвал победу для сине-желтых Денис Попов, который отличился на 51-й минуте. В итоге – важная победа 2:1.

В матче против Катара снова героем матча стал Денис Попов. Он на 59-й минуте открыл счет в матче. В итоге этот гол был единственным в матче, а сборная Украины одержала вторую победу подряд.

Заключительную игру на групповом этапе проводили против Нигерии. На 31-й минуте Даниил Сикан открыл счет в матче, но во втором тайме нигерийцы сравняли. С пенальти отличился Мухамед Тиджани. В итоге – ничья 1:1 и первое место для украинцев в группе.

В 1/8 финала Украина разгромила Панаму. В первом тайме дублем отличился Даниил Сикан, еще один гол на счету Дениса Попова. Во второй половине игры на гол Эрнесто Уокера ответил Сергей Булеца. Счет – 4:1.

В четвертьфинале минимально была обыграна сборная Колумбии. Голом отметился Даниил Сикан на 11-й минуте, а в полуфинале гол Сергея Булецы стал победным в поединке с Италией.

15 июня 2019 года Украина встретилась в финале с Южной Кореей. Соперники уже на 5-й минуте открыли счет в матче с пенальти. Забил с отметки Ли Кан Ин.

Еще до перерыва Владислав Супряга счет сравнял. Тот же Супряга вывел украинцев вперед на 54-й минуте. На 89-й Георгий Цитаишвили удвоил преимущество сине-желтых – 3:1.

Матч Украина U-20 – Южная Корея U-20