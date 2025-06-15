ПСЖ проведет новые переговоры по Забарному. Известна позиция игрока
Илья настаивает на том, чтобы трансфер состоялся как можно скорее
Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известный журналист Руди Галетти.
По информации источника, в скором времени клубы должны провести очередной раунд переговоров по трансферу 22-летнего футболиста.
Отмечается, что сам игрок еще в июне дал «зеленый свет» этому переходу и сейчас настаивает на том, чтобы он состоялся как можно скорее.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
Ранее о трансфере Ильи Забарного в «ПСЖ» высказался Фабрицио Романо.
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