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  4. ПСЖ проведет новые переговоры по Забарному. Известна позиция игрока
Франция
15 июня 2025, 15:41 |
350
2

ПСЖ проведет новые переговоры по Забарному. Известна позиция игрока

Илья настаивает на том, чтобы трансфер состоялся как можно скорее

15 июня 2025, 15:41 |
350
2
ПСЖ проведет новые переговоры по Забарному. Известна позиция игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известный журналист Руди Галетти.

По информации источника, в скором времени клубы должны провести очередной раунд переговоров по трансферу 22-летнего футболиста.

Отмечается, что сам игрок еще в июне дал «зеленый свет» этому переходу и сейчас настаивает на том, чтобы он состоялся как можно скорее.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее о трансфере Ильи Забарного в «ПСЖ» высказался Фабрицио Романо.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Руди Галетти
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Burevestnik
із початку доби це лише третя новина про Забарного.
шось дуже замало,
треба більше.
- - - - -
і за Судакова шось новини заглохли.
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0
MrStepanovM .
скільки ж Суркіс  отримає з трансферу?
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0
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