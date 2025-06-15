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Чемпионат Европы
15 июня 2025, 15:27 |
265
1

Эксперт назвал условие, при котором Украине можно обыграть Финляндию

Владимир Цыткин считает, что можно воспользоваться преимуществом в технической подготовке

15 июня 2025, 15:27 |
265
1
Эксперт назвал условие, при котором Украине можно обыграть Финляндию
Владимир Цыткин

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины разных возрастных групп, в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от выступления молодежной сборной Украины на чемпионате Европы в Словакии:

– Наблюдая за стартовым матчем подопечных Унаи Мельгосы с датчанами, поймал себя на мысли, что нечто подобное я уже видел в исполнении нашей национальной сборной. Такие же перепады в игре, проблемы с физической кондицией, отсутствие концентрации в ключевые моменты. Хотя в первом тайме особых претензий к нашим ребятам не было.

– Чем можно объяснить, что после перерыва уже лучше действовал соперник?

– Они оказались хорошо обученными и когда наши несколько сбавили обороты, то начали лучше контролировать мяч и перехватили инициативу. Следует отдать должное сопернику и за почти 100-процентную реализацию голевых моментов. А наши умудрялись промахиваться даже, когда выходили один на один с вратарем данцев.

По моему мнению, рулевой Унаи Мельгоса немного не угадал и с составом. Было бы больше пользы, если бы в старте вышли вратарь Георгий Ермаков, стопер Тарас Михавко с его точным первым пасом, но, повторяю, это моя точка зрения.

Как по мне, то более справедливым был бы ничейный исход.

– Не было ли с нашей стороны недооценки соперника?

– Не думаю, ведь у датчан целая группа игроков выступает за известные зарубежные клубы. Скорее где-то сказалась наша ментальность. Хотя на соревнованиях такого уровня нужно быть максимально настроенным, учитывать каждую мелочь. Этим с датчанами мы не могли похвастаться, хотя в целом произвели неплохое впечатление.

– Турнирная ситуация сложилась так, что сегодня украинцам нужно побеждать финнов, чтобы сохранить шансы пробиться в следующий раунд. Кого считаете фаворитом?

– Склоняюсь к тому, что больше шансов на победу у украинцев. Но убежден, что многие эксперты в стартовом туре считали, что голландцы уверенно обыграют финнов, однако они едва спаслись от поражения. Вот почему нужно быть готовым к неуступчивости финнов. Наши «козыри» – лучшая техническая подготовка, более разносторонние действия. Если избежим досадных просчетов в обороне, то, думаю, что сможем взять верх.

Ранее известный тренер дал неожиданный прогноз на матч Финляндия – Украина.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Marina Radchenko
А где ты видешь преимущество в технической подготовке наших над финнами, его нет вообще! Технически наши футболисты одни из худших в Европе, ни техники ни мысли, бей-беги!
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