Платить не надо. Барселона нашла футболиста, который заменит Левандовски

Вингер испанской «Барселоны» Рафинья не будет играть на левом фланге атаки в следующем сезоне.

Накануне состоялась встреча главного тренера каталонского клуба Ханс-Дитер Флика и спортивного директора Деку, по итогам которого они договорились, что бразилец станет центральным нападающим.

Наставник «блаугранас» считает, что Рафинья сможет улучшить свои показатели и полноценно заменить форварда Роберта Левандовски, так как обладает лучшими навыками прессинга, чем его польский одноклубник.

По этой причине «Барселона» решила прекратить поиски центрального нападающего, а сосредоточиться на подписании левого вингера, который заменит бразильца на фланге.

Среди вероятных кандидатов на переход в клуб рассматривают Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао, Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед») или Луиса Диаса, который играет за «Ливерпуль».

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 25 результативных передач.