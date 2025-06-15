Платить не надо. Барселона нашла футболиста, который заменит Левандовски
Ханс-Дитер Флик решил перевести Рафинью с фланга атаки на место форварда
Вингер испанской «Барселоны» Рафинья не будет играть на левом фланге атаки в следующем сезоне.
Накануне состоялась встреча главного тренера каталонского клуба Ханс-Дитер Флика и спортивного директора Деку, по итогам которого они договорились, что бразилец станет центральным нападающим.
Наставник «блаугранас» считает, что Рафинья сможет улучшить свои показатели и полноценно заменить форварда Роберта Левандовски, так как обладает лучшими навыками прессинга, чем его польский одноклубник.
По этой причине «Барселона» решила прекратить поиски центрального нападающего, а сосредоточиться на подписании левого вингера, который заменит бразильца на фланге.
Среди вероятных кандидатов на переход в клуб рассматривают Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао, Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед») или Луиса Диаса, который играет за «Ливерпуль».
В сезоне 2024/25 Рафинья провел 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 25 результативных передач.
💣✅ REUNIÓN RAPHINHA-DECO-FLICK— Alex Rodriguez Sanchez (@_alexrodrigz) June 14, 2025
- Esta semana se ha producido una reunión MUY IMPORTANTE para el futuro de la próxima temporada.
- Tanto Flick como Deco, ex representante de Raphinha curiosamente, han tanteado la idea de que el brasileño juegue la próxima temporada como… pic.twitter.com/lDxCr0WPQp
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Энтони Гордон может покинуть «Ньюкасл»
Буковина вскоре представит Шищенко, а также работает над улучшением стадиона