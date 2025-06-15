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Испания
15 июня 2025, 15:21 |
686
0

Платить не надо. Барселона нашла футболиста, который заменит Левандовски

Ханс-Дитер Флик решил перевести Рафинью с фланга атаки на место форварда

15 июня 2025, 15:21 |
686
0
Платить не надо. Барселона нашла футболиста, который заменит Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Вингер испанской «Барселоны» Рафинья не будет играть на левом фланге атаки в следующем сезоне.

Накануне состоялась встреча главного тренера каталонского клуба Ханс-Дитер Флика и спортивного директора Деку, по итогам которого они договорились, что бразилец станет центральным нападающим.

Наставник «блаугранас» считает, что Рафинья сможет улучшить свои показатели и полноценно заменить форварда Роберта Левандовски, так как обладает лучшими навыками прессинга, чем его польский одноклубник.

По этой причине «Барселона» решила прекратить поиски центрального нападающего, а сосредоточиться на подписании левого вингера, который заменит бразильца на фланге.

Среди вероятных кандидатов на переход в клуб рассматривают Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао, Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед») или Луиса Диаса, который играет за «Ливерпуль».

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 25 результативных передач.

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Барселона Рафинья Диас Ханс-Дитер Флик Деку трансферы трансферы Ла Лиги Роберт Левандовски
Николай Титюк
Николай Титюк Источник
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