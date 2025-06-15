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  4. Не Вирцом единым. Ливерпуль нацелился на еще один переход за 100 млн
Англия
15 июня 2025, 14:54 |
997
0

Не Вирцом единым. Ливерпуль нацелился на еще один переход за 100 млн

Энтони Гордон может покинуть «Ньюкасл»

15 июня 2025, 14:54 |
997
0
Не Вирцом единым. Ливерпуль нацелился на еще один переход за 100 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

«Ливерпуль» интересуется английским вингером «Ньюкасла» Энтони Гордоном, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, мерсисайдцы готовы предложить за 24-летнего футболиста более 100 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Энтони Гордон провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» за 150 миллионов евро оформил подписание немецкого полузащитника Флориана Вирца.

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Энтони Гордон Ливерпуль Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: The Sun
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