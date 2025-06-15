Не Вирцом единым. Ливерпуль нацелился на еще один переход за 100 млн

«Ливерпуль» интересуется английским вингером «Ньюкасла» Энтони Гордоном, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, мерсисайдцы готовы предложить за 24-летнего футболиста более 100 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Энтони Гордон провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» за 150 миллионов евро оформил подписание немецкого полузащитника Флориана Вирца.