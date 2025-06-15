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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 14:01 | Обновлено 15 июня 2025, 14:02
259
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Не только Трент. Топ-7 футболистов-новичков, которые засияют на клубном ЧМ

Придут, увидят и победят – все как завещал Цезарь

15 июня 2025, 14:01 | Обновлено 15 июня 2025, 14:02
259
0
Не только Трент. Топ-7 футболистов-новичков, которые засияют на клубном ЧМ
Коллаж Sport.ua

Дополнительное трансферное окно с 1-го по 10-е июня для команд-участниц клубного ЧМ – хорошее решение от ФИФА. Благодаря ему коллективы могут, во-первых, стать сильнее накануне турнира и, во-вторых, получить большую площадку для обкатки новичков. Ситуация win-win для клубов и ФИФА. И, конечно же, многие команды воспользовались этой возможностью. Наиболее активными, что вполне логично, были главные претенденты на победу в турнире. Тем интереснее. Этот текст – о лучших трансферах топ-команд накануне ЧМ. Сразу отвечаю на вопрос о том, как буду оценивать: самую высокую позицию отдам тому игроку, который, по моему мнению, принесет наибольшую пользу своей команде, сделает ее значительно сильнее, чем она была бы без него. Буду отталкиваться от проблем клубов в прошедшем сезоне и потребностей, которые сможет закрыть новичок сразу.

7. Луис Энрике (из «Марселя» в «Интер»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Самая низкая позиция по двум причинам. Первая: я не знаю, где будет играть бразилец. Он провел сильный сезон во Франции и был одним из тех, кто затащил «Марсель» в ЛЧ (по ожидаемым баллам команда не заслуживала финишировать так высоко), однако не имел стабильной позиции на поле. 10 матчей как крайний нападающий, но аж 16 – как вингбэк, отвечающий за всю бровку. Если это форвард, то Мартинес и Тюрам выглядят сильнее. Если это латераль, то Дюмфрис на этом фланге – более рабочая опция. Возможно, первый на замену. Поможет ли? Да. Но насколько сильно? Футболисту 23, и до этого сезона он никогда и нигде не был основным. Это и есть вторая причина моих опасений. Сначала бразилец сидел на скамейке в «Марселе», затем – в «Ботафого», далее – снова в составе «Олимпика». Пока только Де Дзерби смог придумать, как его эффективно использовать на поле. Новый тренер «Интера» – Киву, который имеет минимальный опыт работы на высоком уровне (13 матчей в качестве главного тренера в «Парме»). Найдет ли он применение для Энрике? Ответ даст только ЧМ. Но если да, то игрок будет полезен.

6. Джоб Беллингем (из «Сандерленда» в «Боруссию» Д)

Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист несколько раз в своих интервью говорил, что не хочет сравнений со старшим братом – и перешел в команду, за которую еще недавно играл его старший брат. Вот настолько Джоб верит в «Боруссию» как в трамплин в топ-клубы Европы. На поле играет несколько ниже Джуда, а Дортмунд сейчас нуждается именно в таком футболисте – который наведет порядок в центре, а не будет лишать работы нападающих. Среди игроков с 1000+ минутами в сезоне Б1 в составе «Боруссии» лучший по средней оценке центральный полузащитник – Грос. Он только 8-й. Отстает не только от нападающих, но и от нескольких защитников. То есть «Боруссия» берет Джоба не как запасного – а сразу в основу, на проблемную позицию. Справится ли новичок? Ну, даже если нет, то намного хуже не будет. Дортмунд провел плохой сезон, потому что не имел центра поля вообще, а добавил в конце потому, что начал играть атака на атаку – этот центр поля игнорировал. Если Джоб сыграет просто на уровне, то «Боруссия» существенно прибавит.

5. Дин Хейсен (из «Борнмута» в «Реал»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Испанские СМИ говорят, что Алонсо на КЧМ хочет попробовать основной пару Хейсена и Асенсио, но я не очень в это верю: Хаби доверяет молодежи, но не самоубийца, поэтому от помощи более опытных футболистов не откажется. Рюдигер и Митилао получат свое время. Защитников, кстати, по крайней мере пока достаточно для того, чтобы попробовать сыграть в тройку, как раньше это делал Алонсо в «Байере»... В любом случае Хейсен получит свое время. По крайней мере в группе, ведь почему бы не дать поиграть и почувствовать уверенность в своих силах новичку против слабых «Пачуки» и «Зальцбурга»? Хейсен не был ведущим защитником в паре с Забарным, поэтому «Реал» покупает его из-за чисто футбольных навыков – сильных единоборств и умения играть в высокой линии защиты. Рисков почти нет, разве что нужно будет сыграться с партнерами. Хейсен сразу сделает «Реал» сильнее. По сравнению с Чуамени на позиции центрального защитника и Асенсио он бог футбола.

4. Лиам Делап (из «Ипсвича» в «Челси»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Наконец-то «Челси» получил нормального нападающего. Делап – едва ли не лучший форвард сезона АПЛ по умению тянуть мяч на дриблинге (читай: просто бежать с ним мимо соперников). Но при этом он не то чтобы сильно вовлечен в пасовую игру, поэтому эта его черта – просто приятный бонус. Основной навык – забивать голы. Это воспитанник академии «Ман Сити», поэтому с техникой все в норме – будет протыкать мяч в ворота после подач нормально, а не плечом, как Джексон в финале ЛК. 2 сезона подряд Лиам забивает больше ожидаемого по xG. В сезоне АПЛ отличился 12 раз, причем 11 – из пределов штрафной, дважды – с вратарской, один раз – ударом с линии ворот. У Джексона аналогично низкая вовлеченность в пасовую игру (у обоих тройка по xGBuildup), а еще – худшая конвертация шансов и в среднем менее опасные удары (и если отталкиваться от позиции, и от результата). Короче, Делап – лучшая «девятка», которая есть у «Челси». Если Мареска его быстро интегрирует, то за реализацию топ-шансов в плей-офф можно будет не переживать.

3. Трент Александер-Арнольд (из «Ливерпуля» в «Реал»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще один трансфер в «Реал», но этот – более важный. Потому что если Хейсен закрывает проблемную позицию, то Трент решает самостоятельно глобальную проблему – отсутствие идей на мяче. После того, как Кроос завершил карьеру, Мадрид потерял интеллект в центре поля. Модрич пытался это компенсировать, но футболист возрастной – в соло не сделает «Реал» умным на мяче. Себальос неплохо смотрелся в этой роли, но в решающий момент сезона травмировался. Поэтому проблема и не была решена. Беллингем и Вальверде – крутые, но они о другом. О работе без мяча, об атаке, об ударах, и даже о последних передачах – но не о подготовки атак. Их нужно разгонять, начинать. Нужно управлять темпом игры. Нужно выбирать правильное направление развития атаки. Нужны мозги. А с этим проблема. Была. Трент может ее решить. В некоторые сезоны он был полноценным глубинным плеймейкером в «Ливерпуле»: шел в центр поля, получал круглый и решал, как будет атаковать команда. Что-то такое и нужно сейчас «Реалу». Хаби попытается выжать максимум из Арнольда на мяче. Если получится – он станет одной из главных звезд ЧМ.

2. Райан Шерки (из «Лиона» в «Ман Сити»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Стиль футбола Шерки – тот, в который играют на улицах Бразилии. Ни один документальный фильм о детстве топ-футболиста этого региона и ни одно тревел-шоу о Бразилии не обходятся без фрагмента, где какие-то босые дети на квадрате 2 на 2 творят чудеса с мячом – чуть ли не на уровне Неймара. Так вот, Шерки как будто вырос там. Последним подобным игроком в «Ман Сити», пожалуй, был Марез, но тот играл на фланге, а этот – в центре, под нападающим. Это не Де Брюйне, но вполне себе его замена. Шерки – второй лучший в сезоне Лиги 1 по количеству ключевых пасов, а по количеству минут на один (в среднем по 27) обошел и №1 (Ито тратил по 33). Кроме того, Шерки – единолично лучший в чемпионате по количеству ожидаемых ассистов (11.83), но в то же время еще и в топ-30 лучших по xGBuildup – значит, не только отдает последние передачи, но еще и готовит атаки. И все это он сделал в одной лиге с «ПСЖ» при том, что сам не играл за «ПСЖ». Ну вау! Если сразу начнет играть в основе, то отдаст на Холанда на ЧМ не 1 ассист. И не 2. Может, и не 3.

1. Тиджани Рейнджерс (из «Милана» в «Ман Сити»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Я готов кричать о том, насколько это крутой трансфер. Шерки – «десятка», Родри – «шестерка», а вот Рейндерс – прямо эталонная «восьмерка». Ему 26, и я искренне удивлен, что Тиджани только 2 года назад приехал в топ-лиги. Может, созревал морально. Но как ворвался! В прошлом сезоне он в топ-2 всей Серии А по показателю xGBuildup (16.79), который указывает на вовлеченность исполнителя в опасные атаки. То есть фиксируем: Рейндерс круто готовит атаки. А среди топ-15 лучших по этому показателю он еще и топ-1 по количеству голевых действий (10+4). Итак, фиксируем: Рейндерс круто завершает атаки. А еще среди футболистов этой же выборки он один из лучших по перехватам, возвращает себе мяч чаще, чем Локателли, Гендузи и Лоботка. Фиксируем: Рейндерс еще и без круглого в ногах полезен. Бонусы: всего этого он достиг в «мертвом» «Милане» (исторически плохой сезон, 2-е смены тренера за год), а в каждом из 3-х крайних сезонов отыграл в лиге 2830+ минут. То есть был крутым несмотря на обстоятельства, а еще является нетравматичным. Футболист без слабых мест.

Рейндерс мог бы легко вписаться в игру любой команды, но его приобрел именно «Ман Сити». Здесь он будет играть на комфортной позиции, а партнеры не будут портить подготовленные им атаки и его голевые передачи. Рейндерс должен стать звездой команды в первый же сезон. Если Пеп ему доверится, станет еще до его старта – уже на клубном ЧМ. Здесь претензия на то, чтобы затмить Родри и сделать незаметным уход Де Брюйне, – поэтому и первая позиция в топе.

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статьи эксклюзив клубный чемпионат мира по футболу Дин Хейсен Лиам Делап Тиджани Рейндерс
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
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