MLS. Чеберко триумфовал с Коламбусом, Сваток помог выиграть Остину

В ночь с 14 на 15 июня состоялись матчи очередного тура MLS. В рамках 19 тура национального первенства свои матчи сыграли и игроки национальной сборной Украины.

Защитник Евгений Чеберко, только что вернувшийся из расположения национальной сборной, отыграл 90 минут за Коламбус Крю в матче против лидера турнирной таблицы Ванкувер Вайткепс (2:1).

Другой украинский защитник Александр Сваток, также имеющий опыт выступлений за национальную команду, помог Остину минимально обыграть Нью-Йорк Ред Буллс (2:1), отыграв 90 минут.

MLS. 15 июня.

Коламбус Крю – Ванкувер Уайткепс – 2:1

Голы: Ибрагим, 2, Росси, 23 – Риос, 6

Нью-Ингленд Революшин – Цинцинатти – 0:1

Гол: Денкей, 26

Филадельфия Юнион – Шарлотт – 2:1

Голы: Буэно, 45+2, Адении, 90+8 – Заха, 78

Миннесота Юнайтед – Сан-Диего – 2:4

Голы: Макви, 8 (автогол), Ебоа, 38 – Дреер, 11, 66, Илоски, 75, 90+2

Остин – Нью-Йорк Ред Буллс – 2:1

Голы: Биро, 6, Васкес, 51 – Васкес, 23 (автогол)

Спортинг Канзас-Сити – Даллас – 2:4

Голы: Сулейманов, 8, Муньос, 90+1 – Муса, 11, Акоста, 59, 82, Камунго, 69

Хьюстон Динамо – Клуб де Фут Монреаль – 1:3

Голы: Лингр, 64 – Овусу, 30, 32, Нил, 54

Чикаго Файр – Нэшвилл – 0:2

Голы: Мухтар, 56, Сарридж, 75

Колорадо Рэпидс – Орландо Сити – 0:1

Гол: Охеда, 24

Реал Солт Лейк – Ди Си Юнайтед – 2:0

Голы: Расселл, 23, Гозо, 77