Барселона близка к трансферной бомбе. Ямаль лично работает над переходом

Каталонская «Барселона» интересуется испанским вингером «Атлетик Бильбао» Нико Уильямсом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, каталонский клуб близок к подписанию 22-летнего футболиста.

Отмечается, что правый вингер «сине-гранатовых» Ламин Ямаль лично общается с Нико, который является его другом, чтобы убедить игрока выбрать именно «Барселону».

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Нико Уильямсом интересуется мадридский «Реал».