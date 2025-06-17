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  4. Барселона близка к трансферной бомбе. Ямаль лично работает над переходом
Испания
17 июня 2025, 19:54 |
2324
2

Барселона близка к трансферной бомбе. Ямаль лично работает над переходом

Ламин убеждает Нико Уильямса покинуть «Атлетик»

17 июня 2025, 19:54 |
2324
2
Барселона близка к трансферной бомбе. Ямаль лично работает над переходом
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс и Ламин Ямаль

Каталонская «Барселона» интересуется испанским вингером «Атлетик Бильбао» Нико Уильямсом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, каталонский клуб близок к подписанию 22-летнего футболиста.

Отмечается, что правый вингер «сине-гранатовых» Ламин Ямаль лично общается с Нико, который является его другом, чтобы убедить игрока выбрать именно «Барселону».

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Нико Уильямсом интересуется мадридский «Реал».

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Барселона трансферы Атлетик Бильбао трансферы Ла Лиги Нико Уильямс Ламин Ямаль
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Щоб барса без Ямаля робила. Він і на полі грає, і визначає, кого купувати, кого продавати, та ще й особисто переговори веде
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