Барселона близка к трансферной бомбе. Ямаль лично работает над переходом
Ламин убеждает Нико Уильямса покинуть «Атлетик»
Каталонская «Барселона» интересуется испанским вингером «Атлетик Бильбао» Нико Уильямсом, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, каталонский клуб близок к подписанию 22-летнего футболиста.
Отмечается, что правый вингер «сине-гранатовых» Ламин Ямаль лично общается с Нико, который является его другом, чтобы убедить игрока выбрать именно «Барселону».
В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Нико Уильямсом интересуется мадридский «Реал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – об участии «Реала» в КЧМ-2025
Смоляков считает, что в США уровень футбола чуть выше