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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 12:57 |
184
0

Венсан КОМПАНИ: «Выиграть КЧМ – наш приоритет»

Главный тренер «Баварии» поделился мыслями накануне игры с «Оклендом»

15 июня 2025, 12:57 |
184
0
Венсан КОМПАНИ: «Выиграть КЧМ – наш приоритет»
ФИФА. Венсан Компани

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился мыслями накануне матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против «Окленда»:

«Я думаю, что чем ближе мы к турниру, тем лучше мы можем увидеть восторг. Я думаю, что мы являемся частью клуба, для которого важны все трофеи. Выиграть КЧС – наш приоритет.

Я знаю, что у нас широкая фан-база, поэтому я не удивлюсь, если мы увидим сочетание немецких болельщиков и фанатов из других стран. Это будет интересно и особенно.

Также это будет особенный турнир, потому что мы будем играть против команд из Южной Америки, других континентов, где также есть большая фан-база.

Трудно предсказать, но турнир точно будет уникальным. Никто никогда такого не переживал в таком формате, мы такого еще не видели.

Я думаю, что для нас это прекрасная возможность показать клуб для новых болельщиков, поэтому нет сомнений, что игроки будут играть с страстью».

Матч «Бавария» – «Окленд» состоится 15 июня в 19:00 по киевскому времени.

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Бавария клубный чемпионат мира по футболу Окленд Сити Венсан Компани пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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