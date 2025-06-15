Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Аль-Ахли: «Мы совершили пару ошибок и упустили несколько моментов»
Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 11:56 |
95
0

Тренер Аль-Ахли: «Мы совершили пару ошибок и упустили несколько моментов»

Жозе Ривейро прокомментировал нулевую ничью с «Интер Майами»

15 июня 2025, 11:56 |
95
0
Тренер Аль-Ахли: «Мы совершили пару ошибок и упустили несколько моментов»
ФИФА. Жозе Ривейро

Главный тренер египетского «Аль-Ахли» Жозе Ривейро прокомментировал ничью против «Интер Майами» (0:0) в матче 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира:

«Сегодня мы допустили несколько ошибок и упустили несколько хороших моментов. Если бы мы смогли забить несколько из них, игра была бы совсем другой.

Мы контролировали ситуацию в первом тайме, но наша игра немного ухудшилась во втором, когда у нас возникли проблемы с переходами в атаку. Тем не менее, есть много положительных моментов, которые мы можем вынести из матча, а также несколько вещей, которые мы знаем, что можем улучшить.

Это был мой первый официальный матч во главе этой команды и, очевидно, он очень отличается от игры в Египте. Я очень рад быть здесь, представлять «Аль-Ахли». Надеюсь, что в следующем матче все пойдет так, как мы хотим».

По теме:
Диего СИМЕОНЕ: «Чтобы не произошло – это уже вне нашего контроля»
Луис СУАРЕС: «Голкипер Аль-Ахли сделал много сейвов. Он был лучшим»
Луис ЭНРИКЕ: «Я думаю, что игроки счастливы»
клубный чемпионат мира по футболу Интер Майами Аль-Ахли Каир пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Они должны уйти. Барселона выставила на трансфер четырех футболистов
Футбол | 15 июня 2025, 11:55 0
Они должны уйти. Барселона выставила на трансфер четырех футболистов
Они должны уйти. Барселона выставила на трансфер четырех футболистов

Пенья, Фати, Торре и Виктор узнали неприятную новость от спортивного директора Деку

Борнмут не хотел продавать Забарного. Известно, почему передумали
Футбол | 14 июня 2025, 15:15 1
Борнмут не хотел продавать Забарного. Известно, почему передумали
Борнмут не хотел продавать Забарного. Известно, почему передумали

Дело не только в деньгах

Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Волейбол | 14.06.2025, 19:12
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Стало известно, когда Забарный перейдет в ПСЖ
Футбол | 15.06.2025, 10:58
Стало известно, когда Забарный перейдет в ПСЖ
Стало известно, когда Забарный перейдет в ПСЖ
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
Футбол | 15.06.2025, 08:24
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
14.06.2025, 18:25 29
Волейбол
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
14.06.2025, 02:06 28
Волейбол
Ларри ХОЛМС: «Легенда бокса? Нет, он фальшивка, не умеет драться»
Ларри ХОЛМС: «Легенда бокса? Нет, он фальшивка, не умеет драться»
14.06.2025, 02:52 6
Бокс
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
14.06.2025, 08:40 1
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
14.06.2025, 11:00 5
Волейбол
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
13.06.2025, 08:25 7
Футбол
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
13.06.2025, 20:54
Футбол
Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо
Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо
14.06.2025, 06:11 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем