Тренер Аль-Ахли: «Мы совершили пару ошибок и упустили несколько моментов»

Главный тренер египетского «Аль-Ахли» Жозе Ривейро прокомментировал ничью против «Интер Майами» (0:0) в матче 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира:

«Сегодня мы допустили несколько ошибок и упустили несколько хороших моментов. Если бы мы смогли забить несколько из них, игра была бы совсем другой.

Мы контролировали ситуацию в первом тайме, но наша игра немного ухудшилась во втором, когда у нас возникли проблемы с переходами в атаку. Тем не менее, есть много положительных моментов, которые мы можем вынести из матча, а также несколько вещей, которые мы знаем, что можем улучшить.

Это был мой первый официальный матч во главе этой команды и, очевидно, он очень отличается от игры в Египте. Я очень рад быть здесь, представлять «Аль-Ахли». Надеюсь, что в следующем матче все пойдет так, как мы хотим».