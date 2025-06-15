Сборная УКРАИНЫ15 июня 2025, 11:11 | Обновлено 15 июня 2025, 11:40
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Сколько голов забили Волошин и Брагару за сборную U-21?
В матче против датчан игроки Динамо забивали после передач Олега Очеретько
15 июня 2025, 11:11 | Обновлено 15 июня 2025, 11:40
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В первом матче молодежного чемпионата Европы сборная Украины уступила сверстникам из Дании со счетом 2:3.
Голами в составе сборной Украины U-21 отличились Назар Волошин и Максим Брагару. Две результативные передачи на свой счет записал Олег Очеретько.
Голы Назара Волошина за сборную Украины U-21 (5):
- 2023, КЧЕ, Англия
- 2023, КЧЕ, Люксембург
- 2024, КЧЕ, Сербия
- 2024, КЧЕ, Северная Ирландия
- 2025, ЧЕ, Дания
Голы Максима Брагару за сборную Украины U-21 (3):
- 2023, ТМ, Дания
- 2024, КЧЕ, Северная Ирландия
- 2025, ЧЕ, Дания
Ассисты Олега Очеретько за сборную Украины U-21 (5):
- 2024, КЧЕ, Азербайджан
- 2024, КЧЕ, Северная Ирландия
- 2024, КЧЕ, Англия
- 2025, ЧЕ, Дания - 2
Сегодня украинцы сыграют свой второй матч на турнире – против сборной Финляндии U-21.
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