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Сборная УКРАИНЫ
15 июня 2025, 11:11 | Обновлено 15 июня 2025, 11:40
459
0

Сколько голов забили Волошин и Брагару за сборную U-21?

В матче против датчан игроки Динамо забивали после передач Олега Очеретько

15 июня 2025, 11:11 | Обновлено 15 июня 2025, 11:40
459
0
Сколько голов забили Волошин и Брагару за сборную U-21?
УАФ

В первом матче молодежного чемпионата Европы сборная Украины уступила сверстникам из Дании со счетом 2:3.

Голами в составе сборной Украины U-21 отличились Назар Волошин и Максим Брагару. Две результативные передачи на свой счет записал Олег Очеретько.

Голы Назара Волошина за сборную Украины U-21 (5):

  • 2023, КЧЕ, Англия
  • 2023, КЧЕ, Люксембург
  • 2024, КЧЕ, Сербия
  • 2024, КЧЕ, Северная Ирландия
  • 2025, ЧЕ, Дания

Голы Максима Брагару за сборную Украины U-21 (3):

  • 2023, ТМ, Дания
  • 2024, КЧЕ, Северная Ирландия
  • 2025, ЧЕ, Дания

Ассисты Олега Очеретько за сборную Украины U-21 (5):

  • 2024, КЧЕ, Азербайджан
  • 2024, КЧЕ, Северная Ирландия
  • 2024, КЧЕ, Англия
  • 2025, ЧЕ, Дания - 2

Сегодня украинцы сыграют свой второй матч на турнире – против сборной Финляндии U-21.

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статистика Максим Брагару Назар Волошин сборная Украины по футболу U-21 Олег Очеретько
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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