Сколько голов забили Волошин и Брагару за сборную U-21?

В первом матче молодежного чемпионата Европы сборная Украины уступила сверстникам из Дании со счетом 2:3.

Голами в составе сборной Украины U-21 отличились Назар Волошин и Максим Брагару. Две результативные передачи на свой счет записал Олег Очеретько.

Голы Назара Волошина за сборную Украины U-21 (5):

2023, КЧЕ, Англия

2023, КЧЕ, Люксембург

2024, КЧЕ, Сербия

2024, КЧЕ, Северная Ирландия

2025, ЧЕ, Дания

Голы Максима Брагару за сборную Украины U-21 (3):

2023, ТМ, Дания

2024, КЧЕ, Северная Ирландия

2025, ЧЕ, Дания

Ассисты Олега Очеретько за сборную Украины U-21 (5):

2024, КЧЕ, Азербайджан

2024, КЧЕ, Северная Ирландия

2024, КЧЕ, Англия

2025, ЧЕ, Дания - 2

Сегодня украинцы сыграют свой второй матч на турнире – против сборной Финляндии U-21.