Луис ЭНРИКЕ: «Я думаю, что игроки счастливы»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против мадридского «Атлетико»:

«Мы готовимся к выступлению на клубном чемпионате мира, поэтому я думаю, что игроки счастливы. Игроки довольны тем, что мы сделали до этого момента. Теперь нам нужно продолжать идти вперед, совершенствоваться, но мне нравится то, что я вижу на тренировках.

Это совсем другой конец сезона, чем мы привыкли, но я вижу, что игроки амбициозны и что они готовы отдавать больше, как индивидуально, так и в команде. Мы находимся в хорошем пространстве и хотим, чтобы так продолжалось и в дальнейшем.

Мы начинаем эти соревнования против европейской команды, которую мы очень хорошо знаем, поскольку уже играли с ней в этом сезоне в Лиге чемпионов. Это будет очень сложный матч, потому что у них очень высокий уровень. Это новое соревнование, которое, я думаю, имеет большое будущее и может стать эталонным. Мы хотим выиграть наши матчи и пройти в финал».

Матч «ПСЖ» – «Атлетико» состоится в 22:00 по киевскому времени.