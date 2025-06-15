Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Путин решил завершить карьеру. Он покинул киевское Динамо в 2015 году
Украина. Премьер лига
15 июня 2025, 12:06 |
972
1

Путин решил завершить карьеру. Он покинул киевское Динамо в 2015 году

30-летний украинский полузащитник решил состредоточиться на собственном бизнесе

15 июня 2025, 12:06 |
972
1
Путин решил завершить карьеру. Он покинул киевское Динамо в 2015 году
ФК Бронь Радом. Виктор Путин

Украинский полузащитник Виктор Путин, который является игроком польского клуба «Бронь Радом», принял решение завершить карьеру профессионального футболиста.

30-летний футболист продолжить играть, но на любительском уровне. Контракт игрока с польской командой истекает 30 июня 2025 года, после чего он получит статус свободного агента.

Путин пропустил некоторое время из-за травм, поэтому решил завязать с профессиональным футболом, восстановиться после полученных повреждений и сосредоточиться на собственном бизнесе.

Виктор является воспитанником киевского «Динамо», который покинул в 2015 году и с тех пор выступал за польские клубы. В сезоне 2024/25 провел 28 матчей в третьем по силе дивизионе Польши, где забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

По теме:
Британский журналист назвал украинца главной звездой молодежного ЧЕ
Федорчук рассказал, кто заменит Ваната в Динамо: «Почему нет?»
ФОТО. Новая девушка Бражко разорвала соцсети сексуальными кадрами
чемпионат Польши по футболу Динамо Киев Виктор Путин завершение карьеры
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Они должны уйти. Барселона выставила на трансфер четырех футболистов
Футбол | 15 июня 2025, 11:55 0
Они должны уйти. Барселона выставила на трансфер четырех футболистов
Они должны уйти. Барселона выставила на трансфер четырех футболистов

Пенья, Фати, Торре и Виктор узнали неприятную новость от спортивного директора Деку

Огромная сумма. ПСЖ близок к подписанию Забарного
Футбол | 14 июня 2025, 13:20 235
Огромная сумма. ПСЖ близок к подписанию Забарного
Огромная сумма. ПСЖ близок к подписанию Забарного

Трансфер может выйти дороже 60 миллионов евро

Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
Волейбол | 14.06.2025, 18:25
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Волейбол | 14.06.2025, 19:12
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Стало известно, когда Забарный перейдет в ПСЖ
Футбол | 15.06.2025, 10:58
Стало известно, когда Забарный перейдет в ПСЖ
Стало известно, когда Забарный перейдет в ПСЖ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Я б на його місці прізвище поміняв, бо це сором жити з таким петушиним поганялом
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
14.06.2025, 05:25 3
Бокс
Большая потеря. Александрия продает лучшего бомбардира в клуб УПЛ
Большая потеря. Александрия продает лучшего бомбардира в клуб УПЛ
13.06.2025, 16:15 13
Футбол
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
14.06.2025, 05:06 2
Футбол
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
14.06.2025, 02:06 28
Волейбол
Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо
Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо
14.06.2025, 06:11 10
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
13.06.2025, 09:20 2
Бокс
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
14.06.2025, 07:50 18
Футбол
В андеркарде Усика и Дюбуа состоится еще один титульный бой в супертяжах
В андеркарде Усика и Дюбуа состоится еще один титульный бой в супертяжах
13.06.2025, 22:43
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем