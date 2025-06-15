Путин решил завершить карьеру. Он покинул киевское Динамо в 2015 году
30-летний украинский полузащитник решил состредоточиться на собственном бизнесе
Украинский полузащитник Виктор Путин, который является игроком польского клуба «Бронь Радом», принял решение завершить карьеру профессионального футболиста.
30-летний футболист продолжить играть, но на любительском уровне. Контракт игрока с польской командой истекает 30 июня 2025 года, после чего он получит статус свободного агента.
Путин пропустил некоторое время из-за травм, поэтому решил завязать с профессиональным футболом, восстановиться после полученных повреждений и сосредоточиться на собственном бизнесе.
Виктор является воспитанником киевского «Динамо», который покинул в 2015 году и с тех пор выступал за польские клубы. В сезоне 2024/25 провел 28 матчей в третьем по силе дивизионе Польши, где забил четыре гола и отдал три результативных передачи.
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