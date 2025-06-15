Один из фаворитов Золотого мяча подпишет новый контракт с бешеной зарплатой

Французский «Пари Сен-Жермен» хочет продлить контракт со звездным нападающим Усманом Дембеле, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, парижане предложат 28-летнему футболисту соглашение до завершения сезона 2029/30 с зарплатой в 35 миллионов евро в год. Сейчас Усман зарабатывает 18 миллионов евро за сезон.

В сезоне 2024/25 Усман Дембеле провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 33 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

По обновленному рейтингу главных претендентов на Золотой мяч 2025 Усман Дембеле является фаворитом на получение награды.