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  4. Один из фаворитов Золотого мяча подпишет новый контракт с бешеной зарплатой
Франция
15 июня 2025, 14:18 |
1169
1

Один из фаворитов Золотого мяча подпишет новый контракт с бешеной зарплатой

Зарплата Усмана Дембеле в «ПСЖ» вырастет почти в 2 раза

15 июня 2025, 14:18 |
1169
1
Один из фаворитов Золотого мяча подпишет новый контракт с бешеной зарплатой
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский «Пари Сен-Жермен» хочет продлить контракт со звездным нападающим Усманом Дембеле, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, парижане предложат 28-летнему футболисту соглашение до завершения сезона 2029/30 с зарплатой в 35 миллионов евро в год. Сейчас Усман зарабатывает 18 миллионов евро за сезон.

В сезоне 2024/25 Усман Дембеле провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 33 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

По обновленному рейтингу главных претендентов на Золотой мяч 2025 Усман Дембеле является фаворитом на получение награды.

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Усман Дембеле ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) продление контракта зарплаты
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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ivankondrat96
Пропонують тривалий контракт, щоб не звалив безкоштовно, як Мбаппе
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