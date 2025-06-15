На турнире в Берлине Костюк выступит в тандеме с киевлянкой Евой Лис
Людмила Киченок выступит в паре с Эрин Рутлифф
Вторая ракетка Украины Марта Костюк выступит в парном разряде на престижном травяном турнире WTA 500 в Берлине, столице Германии.
Напарницей Марты станет теннисистка украинского происхождения, которая родилась в Киеве, первая ракетка Германии Ева Лис.
В первом раунде парного разряда Марта и Ева сыграют с первым сеяным тандемом из Италии – Жасмин Паолини / Сара Эррани, которые накануне выиграли парный трофей Ролан Гаррос 2025. Лис и Костюк впервые будут играть в дуэте.
Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит в паре с Эрин Рутлифф из Новой Зеландии. Украино-новозеландский тандем получил второй номер турнирного посева и в первом раунде встретится с дуэтом Эллен Перес (Австралия) / Чан Хао-Чин (Тайвань).
Для Киченок и Рутлифф – это будет уже второй совместный турнир. На этой недели они дошли до полуфинала на травяном турнире WTA 500 в Лондоне.
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