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  4. На турнире в Берлине Костюк выступит в тандеме с киевлянкой Евой Лис
WTA
15 июня 2025, 10:05 | Обновлено 15 июня 2025, 10:14
296
1

На турнире в Берлине Костюк выступит в тандеме с киевлянкой Евой Лис

Людмила Киченок выступит в паре с Эрин Рутлифф

15 июня 2025, 10:05 | Обновлено 15 июня 2025, 10:14
296
1
На турнире в Берлине Костюк выступит в тандеме с киевлянкой Евой Лис
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Эрин Рутлифф

Вторая ракетка Украины Марта Костюк выступит в парном разряде на престижном травяном турнире WTA 500 в Берлине, столице Германии.

Напарницей Марты станет теннисистка украинского происхождения, которая родилась в Киеве, первая ракетка Германии Ева Лис.

В первом раунде парного разряда Марта и Ева сыграют с первым сеяным тандемом из Италии – Жасмин Паолини / Сара Эррани, которые накануне выиграли парный трофей Ролан Гаррос 2025. Лис и Костюк впервые будут играть в дуэте.

Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит в паре с Эрин Рутлифф из Новой Зеландии. Украино-новозеландский тандем получил второй номер турнирного посева и в первом раунде встретится с дуэтом Эллен Перес (Австралия) / Чан Хао-Чин (Тайвань).

Для Киченок и Рутлифф – это будет уже второй совместный турнир. На этой недели они дошли до полуфинала на травяном турнире WTA 500 в Лондоне.

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WTA Берлин Марта Костюк Ева Лис Жасмин Паолини Сара Эррани Людмила Киченок Эрин Рутлифф Эллен Перес Чан Хао-Чин
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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