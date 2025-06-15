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ATP
15 июня 2025, 07:43 | Обновлено 15 июня 2025, 07:44
18
0

Александр Зверев – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира ATP 250 в Штутгарте

15 июня 2025, 07:43 | Обновлено 15 июня 2025, 07:44
18
0
Александр Зверев – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Тейлор Фритц

15 июня на травяном турнире ATP 250 в Штутгарте состоится финальный матч.

Ориентировочно в 13:00 на центральный корт выйдут Александр Зверев (Германия, ATP 3) и Тейлор Фритц (США, ATP 7).

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Это будет восьмая встреча соперников. Счет 5:2 в пользу Фритца.

Победитель противостояния выиграет трофей соревнований.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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