Александр Зверев – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 июня на травяном турнире ATP 250 в Штутгарте состоится финальный матч.

Ориентировочно в 13:00 на центральный корт выйдут Александр Зверев (Германия, ATP 3) и Тейлор Фритц (США, ATP 7).

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Это будет восьмая встреча соперников. Счет 5:2 в пользу Фритца.

Победитель противостояния выиграет трофей соревнований.

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