ВИДЕО. Чемпион Ролан Гаррос 2025 провел свою первую тренировку на траве
Карлос Алькарас вышел на корт клуба Queen’s
Чемпион Ролан Гаррос 2025 Карлос Алькарас вышел на корт клуба Queen’s и провел свою первую тренировку на траве после победы на Уимблдоне 2024.
Испанский теннисист, который провел несколько дней на Ибице, чтобы отдохнуть после завоевания второго титула на Открытом чемпионате Франции, подходит к этому турниру с желанием вновь поднять над головой трофей, как это уже было в 2023 году.
Первым соперником второй ракетки мирового рейтинга ATP станет опасный на траве Алехандро Давидович-Фокина (ATP 27), победитель юниорского Уимблдона 2017 в одиночном разряде.
ВИДЕО. Карлитос проводит первую в сезоне тренировку на траве
VÍDEO | Alcaraz viaja y entrena en Londres; es el primer cabeza de serie y debutará frente al malagueño Alejandro Davidovich. #Queens pic.twitter.com/KMGtw7dqnN— EFE Deportes (@EFEdeportes) June 14, 2025
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