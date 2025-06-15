ВИДЕО. Чемпион Ролан Гаррос 2025 провел свою первую тренировку на траве

Чемпион Ролан Гаррос 2025 Карлос Алькарас вышел на корт клуба Queen’s и провел свою первую тренировку на траве после победы на Уимблдоне 2024.

Испанский теннисист, который провел несколько дней на Ибице, чтобы отдохнуть после завоевания второго титула на Открытом чемпионате Франции, подходит к этому турниру с желанием вновь поднять над головой трофей, как это уже было в 2023 году.

Первым соперником второй ракетки мирового рейтинга ATP станет опасный на траве Алехандро Давидович-Фокина (ATP 27), победитель юниорского Уимблдона 2017 в одиночном разряде.

ВИДЕО. Карлитос проводит первую в сезоне тренировку на траве