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  4. ВИДЕО. Чемпион Ролан Гаррос 2025 провел свою первую тренировку на траве
ATP
15 июня 2025, 06:04 | Обновлено 15 июня 2025, 06:10
42
0

ВИДЕО. Чемпион Ролан Гаррос 2025 провел свою первую тренировку на траве

Карлос Алькарас вышел на корт клуба Queen’s

15 июня 2025, 06:04 | Обновлено 15 июня 2025, 06:10
42
0
ВИДЕО. Чемпион Ролан Гаррос 2025 провел свою первую тренировку на траве
Getty. Карлос Алькарас

Чемпион Ролан Гаррос 2025 Карлос Алькарас вышел на корт клуба Queen’s и провел свою первую тренировку на траве после победы на Уимблдоне 2024.

Испанский теннисист, который провел несколько дней на Ибице, чтобы отдохнуть после завоевания второго титула на Открытом чемпионате Франции, подходит к этому турниру с желанием вновь поднять над головой трофей, как это уже было в 2023 году.

Первым соперником второй ракетки мирового рейтинга ATP станет опасный на траве Алехандро Давидович-Фокина (ATP 27), победитель юниорского Уимблдона 2017 в одиночном разряде.

ВИДЕО. Карлитос проводит первую в сезоне тренировку на траве

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ATP Лондон Карлос Алькарас (теннисист) Алехандро Давидович-Фокина видео
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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