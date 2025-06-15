ФОТО. Одна из самых красивых футболисток – в одном купальнике
Ана Маркович раздала немного красоты
Ана Маркович – одна из самых красивых футболисток мира – отдыхает на море.
Известная футболистка наслаждается заслуженным отдыхом на побережье. Ана поделилась свежими фото с морского курорта, где она отдыхает под солнцем в стильном черном купальнике.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В руках звезды - освежающий напиток в натуральной ананасовой чаше, что придает кадру атмосферу тропической релаксации.
После активного футбольного сезона Ана Маркович бережно восстанавливает силы, чтобы с новыми силами вернуться к тренировкам и матчам, радовать болельщиков своей игрой и обаянием.
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