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15 июня 2025, 04:29 |
180
0

ФОТО. Одна из самых красивых футболисток – в одном купальнике

Ана Маркович раздала немного красоты

15 июня 2025, 04:29 |
180
0
ФОТО. Одна из самых красивых футболисток – в одном купальнике
Instagram. Ана Маркович

Ана Маркович – одна из самых красивых футболисток мира – отдыхает на море.

Известная футболистка наслаждается заслуженным отдыхом на побережье. Ана поделилась свежими фото с морского курорта, где она отдыхает под солнцем в стильном черном купальнике.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В руках звезды - освежающий напиток в натуральной ананасовой чаше, что придает кадру атмосферу тропической релаксации.

После активного футбольного сезона Ана Маркович бережно восстанавливает силы, чтобы с новыми силами вернуться к тренировкам и матчам, радовать болельщиков своей игрой и обаянием.

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фото lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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