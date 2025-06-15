ПСЖ – Атлетико. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

15 июня на «Роуз Боул» пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором ПСЖ сыграет против Атлетико. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда очень долго шла к своей цели - победе в Лиге чемпионов. Катарские владельцы тратили рекордные сотни миллионов, подписывали мега-звезд. Но в итоге, доминируя на внутренней арене, на международной только раз дошли до финала главного еврокубка, и проиграли там Баварии.

На то, чтобы добыть Ушастого, у Луиса Энрике ушло две попытки. В 2024-м году французы выбили Барселону, но сами вылетели в полуфинале. Сейчас был очень тяжелый старт, да и Ливерпуь проходили с реваншем на выезде после 0:1 дома, за счет серии пенальти. Но в итоге зато в финале Дембеле и компания просто уничтожили своего соперника, миланский Интер. Опытного представителя Серии А получилось обыграть с итоговым счетом 5:0. Остается только вопрос, сохранили ли футболисты настрой и кураж?

Атлетико

Клуб очень долго играет под руководством одного и того же наставника, Диего Симеоне. Ниже своего, очень даже неплохого, уровня тут не опускаются, но и титулы уже достаточно времени не получалось брать. А в прошлом сезоне, 2023/2024, в Примере опустились на четвертое место, пропустив выше Жирону.

Капитально усилившись во время летнего окна годичной давности, мадридская команда старалась держаться наравне с парой вечных конкурентов, и определенное время даже лидировала в Примере. Но в итоге и там не выдержала темп, и в других турнирах проиграла конкурентам: Реалу по пенальти в плей-офф Лиги чемпионов, Барселону в полуфинале Копы дель Рей. Ну а потом, в последние недели, уже откровенно доигрывали. Тогда очевидно не хватало мотивации, но сейчас же есть шанс на титул - Эль Чоло точно попробует встряхнуть подопечных.

Статистика личных встреч

В ноябре прошлого года, в Лиге чемпионов, гранды провели первый официальный поединок. И испанцы его выиграли на выезде со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут реванша французов. Тем за пол года капитально прибавили и сейчас выиграют в основное время (коэффициент - 1,9).