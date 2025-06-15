ФОТО. Как отдыхает беременная жена футболиста Динамо. Без мужа
Мария Брагару в ожидании мужа
Супруга полузащитника киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 Максима Брагару — Мария — опубликовала серию тёплых снимков из Словакии.
Беременная Мария позирует на фоне гор в удобном образе: мягкие штаны, короткий топ, кепка, свитер на плечах и очки.
Фото передают спокойствие и ожидание малыша.
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Подписчики активно комментируют публикацию, отмечая вдохновляющую атмосферу и семейну теплоту.
Брагару сейчас выступает в составе сборной на Чемпионате Европы U-21. Турнир проходит в Словакии.
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