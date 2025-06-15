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15 июня 2025, 04:09 |
191
0

ФОТО. Как отдыхает беременная жена футболиста Динамо. Без мужа

Мария Брагару в ожидании мужа

15 июня 2025, 04:09 |
191
0
ФОТО. Как отдыхает беременная жена футболиста Динамо. Без мужа
Instagram. Мария Брагару

Супруга полузащитника киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 Максима БрагаруМария — опубликовала серию тёплых снимков из Словакии.

Беременная Мария позирует на фоне гор в удобном образе: мягкие штаны, короткий топ, кепка, свитер на плечах и очки.

Фото передают спокойствие и ожидание малыша.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Подписчики активно комментируют публикацию, отмечая вдохновляющую атмосферу и семейну теплоту.

Брагару сейчас выступает в составе сборной на Чемпионате Европы U-21. Турнир проходит в Словакии.

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фото lifestyle Максим Брагару Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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