ФОТО. Как отдыхает беременная жена футболиста Динамо. Без мужа

Супруга полузащитника киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 Максима Брагару — Мария — опубликовала серию тёплых снимков из Словакии.

Беременная Мария позирует на фоне гор в удобном образе: мягкие штаны, короткий топ, кепка, свитер на плечах и очки.

Фото передают спокойствие и ожидание малыша.

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Подписчики активно комментируют публикацию, отмечая вдохновляющую атмосферу и семейну теплоту.

Брагару сейчас выступает в составе сборной на Чемпионате Европы U-21. Турнир проходит в Словакии.