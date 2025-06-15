СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 15 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Финляндия U-21 – Украина U-21
19:00 Бавария – Окленд Сити
22:00 ПСЖ – Атлетико
ТЕННИС
15:30 Аманда Анисимова – Татьяна Мария
КИБЕРСПОРТ
20:30 The Mongolz – G2 Esports
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