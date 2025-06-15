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15 июня 2025, 03:23 |
5
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

15 июня 2025, 03:23 |
5
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июня
УАФ

В воскресенье, 15 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Финляндия U-21 – Украина U-21

Ggbet 3.93 – 3.96 – 1.93

19:00 Бавария – Окленд Сити

Ggbet 1.01 – 34.00 – 50.00

22:00 ПСЖ – Атлетико

Ggbet 1.96 – 3.80 – 3.80

ТЕННИС

15:30 Аманда Анисимова – Татьяна Мария

Ggbet 1.34 – 3.32

КИБЕРСПОРТ

20:30 The Mongolz – G2 Esports

Ggbet 1.49 – 2.64

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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