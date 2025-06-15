СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июня

В воскресенье, 15 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Финляндия U-21 – Украина U-21

3.93 – 3.96 – 1.93

19:00 Бавария – Окленд Сити

1.01 – 34.00 – 50.00

22:00 ПСЖ – Атлетико

1.96 – 3.80 – 3.80

ТЕННИС

15:30 Аманда Анисимова – Татьяна Мария

1.34 – 3.32

КИБЕРСПОРТ

20:30 The Mongolz – G2 Esports

1.49 – 2.64

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