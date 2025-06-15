Другие новости15 июня 2025, 03:05 |
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ФОТО. Футболист Шахтера впечатлил жену подарком на годовщину. Вау
Карина Крыськив похвасталась подарком от мужа
15 июня 2025, 03:05 |
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Карина Крыськив, жена полузащитника «Шахтёра» Дмитрия Крыськива, опубликовала романтичные кадры в честь годовщины.
На фото она позирует у корзины с гортензиями в лёгком платье.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Публикация вызвала волну тёплых комментариев — подписчики поздравляют пару и отмечают красоту и нежность Карины.
Футболист расщедрился на огромный букет и впечатлил свою жену.
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