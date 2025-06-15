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15 июня 2025, 03:05 |
120
0

ФОТО. Футболист Шахтера впечатлил жену подарком на годовщину. Вау

Карина Крыськив похвасталась подарком от мужа

15 июня 2025, 03:05 |
120
0
ФОТО. Футболист Шахтера впечатлил жену подарком на годовщину. Вау
Instagram. Карина Крыськив

Карина Крыськив, жена полузащитника «Шахтёра» Дмитрия Крыськива, опубликовала романтичные кадры в честь годовщины.

На фото она позирует у корзины с гортензиями в лёгком платье.

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Публикация вызвала волну тёплых комментариев — подписчики поздравляют пару и отмечают красоту и нежность Карины.

Футболист расщедрился на огромный букет и впечатлил свою жену.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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