ФОТО. Футболист Шахтера впечатлил жену подарком на годовщину. Вау

Карина Крыськив, жена полузащитника «Шахтёра» Дмитрия Крыськива, опубликовала романтичные кадры в честь годовщины.

На фото она позирует у корзины с гортензиями в лёгком платье.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация вызвала волну тёплых комментариев — подписчики поздравляют пару и отмечают красоту и нежность Карины.

Футболист расщедрился на огромный букет и впечатлил свою жену.