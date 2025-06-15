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15 июня 2025, 02:35 | Обновлено 15 июня 2025, 02:36
322
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатлила размером груди

Анна Зубкова умеет красиво отдыхать

15 июня 2025, 02:35 | Обновлено 15 июня 2025, 02:36
322
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатлила размером груди
Instagram. Анна Зубкова

Анна Зубкова поделилась эффектными фото с отдыха.

Жена футболиста «Трабзонспора» Александра Зубкова выложила кадры в мини-бикини у бассейна, продемонстрировав роскошную фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация вызвала активный отклик у подписчиков — в комментариях множество комплиментов и восторженных отзывов.

Отметим, что в последнее время отношения между эксами улучшились и пара, возможно, восстановит семейные отношения.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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