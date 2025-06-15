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15 июня 2025, 01:40 |
115
1

ФОТО. Бекхэм получил звание, о котором он мечтал всю жизнь

Дэвид Бекхэм удостоен рыцарского титула

15 июня 2025, 01:40 |
115
1
ФОТО. Бекхэм получил звание, о котором он мечтал всю жизнь
Instagram. Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм получил рыцарское звание.

50-летнего экс-футболиста наградили за достижения в спорте и вклад в благотворительность.

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Он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «ПСЖ», «Милан», «ЛА Гэлакси» и другие клубы.

Бекхэм — чемпион Англии, Испании, Франции и США, победитель Лиги чемпионов и лучший игрок Европы 1999 года по версии УЕФА.

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Максим Лапченко Источник: Sky Sports
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Harun Bakircioğlu
Сэр Девид Бэкхем, теперь как САФ. А Кейт Уинслет и Мерил Стрип за компанию.
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