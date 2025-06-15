ФОТО. Бекхэм получил звание, о котором он мечтал всю жизнь

Дэвид Бекхэм получил рыцарское звание.

50-летнего экс-футболиста наградили за достижения в спорте и вклад в благотворительность.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «ПСЖ», «Милан», «ЛА Гэлакси» и другие клубы.

Бекхэм — чемпион Англии, Испании, Франции и США, победитель Лиги чемпионов и лучший игрок Европы 1999 года по версии УЕФА.