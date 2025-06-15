ФОТО. Самая красивая футболистка взбудоражила фанатов жаркими кадрами

Футболистка «Ювентуса» Алиша Леманн продолжает радовать поклонников даже на отдыхе.

В чёрном купальнике она устроила эффектную фотосессию прямо в море, подчеркнув идеальные формы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Леманн считают одной из самых привлекательных спортсменок мира.

На её Instagram подписано более 16,7 млн человек.