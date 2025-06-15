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15 июня 2025, 01:21 |
243
0

ФОТО. Самая красивая футболистка взбудоражила фанатов жаркими кадрами

Алиша Леманн показала свою красоту на отдыхе

15 июня 2025, 01:21 |
243
0
ФОТО. Самая красивая футболистка взбудоражила фанатов жаркими кадрами
Instagram. Алиша Леманн

Футболистка «Ювентуса» Алиша Леманн продолжает радовать поклонников даже на отдыхе.

В чёрном купальнике она устроила эффектную фотосессию прямо в море, подчеркнув идеальные формы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Леманн считают одной из самых привлекательных спортсменок мира.

На её Instagram подписано более 16,7 млн человек.

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фото lifestyle девушки Алиша Леманн Ювентус
Максим Лапченко Источник: Instagram
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