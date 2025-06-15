Другие новости15 июня 2025, 01:21 |
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ФОТО. Самая красивая футболистка взбудоражила фанатов жаркими кадрами
Алиша Леманн показала свою красоту на отдыхе
15 июня 2025, 01:21 |
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Футболистка «Ювентуса» Алиша Леманн продолжает радовать поклонников даже на отдыхе.
В чёрном купальнике она устроила эффектную фотосессию прямо в море, подчеркнув идеальные формы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Леманн считают одной из самых привлекательных спортсменок мира.
На её Instagram подписано более 16,7 млн человек.
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