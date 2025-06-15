Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почти рекорд. Известны новые детали трансфера Забарного в ПСЖ
Франция
15 июня 2025, 00:07 |
996
0

Почти рекорд. Известны новые детали трансфера Забарного в ПСЖ

Сумма перехода должна составить 65 миллионов евро + бонусы

15 июня 2025, 00:07 |
996
0
Почти рекорд. Известны новые детали трансфера Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известный журналист Ромен Колле Гаудин.

По информации источника, соглашение о переходе игрока почти достигнуто. Сумма трансфера 22-летнего футболиста должна составить 65 миллионов евро + дополнительные бонусы.

Также инсайдер подтверждает информацию о договоренности между Ильей и «ПСЖ». Забарный получит от парижан пятилетний контракт.

Если трансфер Ильи Забарного действительно состоится за 65 миллионов евро, то он станет вторым самым дорогим украинским футболистом в истории. Сейчас это звание принадлежит Михаилу Мудрику, которого «Челси» приобрел за 70 миллионов евро (еще 30 млн были прописаны как бонусы).

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, почему «Борнмут» согласился продать Илью Забарного.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты выкупили контракт Жана Педросо у бразильского клуба
Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира 2025 ПСЖ – Атлетико
ДЕ БРЮЙНЕ: «Переход в Наполи – это то, частью чего хотел стать»
трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
Футбол | 14 июня 2025, 08:40 1
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале

Испанец обратился к Браиму Диасу

Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
Футбол | 14 июня 2025, 00:59 16
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик

«Барселона» нацелилась на Ивана Перишича

В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
Футбол | 14.06.2025, 06:55
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
Волейбол | 14.06.2025, 18:25
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Футбол | 14.06.2025, 23:26
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
14.06.2025, 05:25 3
Бокс
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
13.06.2025, 20:54
Футбол
Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа
Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа
13.06.2025, 03:08
Бокс
Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо
Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо
14.06.2025, 06:11 9
Футбол
Чемпионы мира вырвали победу на тай-брейке в матче Лиги наций по волейболу
Чемпионы мира вырвали победу на тай-брейке в матче Лиги наций по волейболу
13.06.2025, 10:40
Волейбол
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
13.06.2025, 06:23 8
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Я был удивлен этим игроком Реала на тренировке»
Хаби АЛОНСО: «Я был удивлен этим игроком Реала на тренировке»
13.06.2025, 01:56 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем