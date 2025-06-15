Почти рекорд. Известны новые детали трансфера Забарного в ПСЖ

Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известный журналист Ромен Колле Гаудин.

По информации источника, соглашение о переходе игрока почти достигнуто. Сумма трансфера 22-летнего футболиста должна составить 65 миллионов евро + дополнительные бонусы.

Также инсайдер подтверждает информацию о договоренности между Ильей и «ПСЖ». Забарный получит от парижан пятилетний контракт.

Если трансфер Ильи Забарного действительно состоится за 65 миллионов евро, то он станет вторым самым дорогим украинским футболистом в истории. Сейчас это звание принадлежит Михаилу Мудрику, которого «Челси» приобрел за 70 миллионов евро (еще 30 млн были прописаны как бонусы).

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, почему «Борнмут» согласился продать Илью Забарного.