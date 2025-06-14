Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира 2025 ПСЖ – Атлетико
Поединок первого тура группы В КЧМ состоится 15 июня и начнется в 22:00 по Киеву
15 июня в американском городе Пасадена французский ПСЖ и испанский Атлетико проведут поединок первого тура группы B клубного чемпионата мира 2025.
Матч состоится на стадионе Роуз Боул. Время начала встречи – 22:00 по Киеву. Главным арбитром предстоящего противостояния будет румын Иштван Ковач.
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В сезоне 2024/25 парижане и матрасники играли между собой в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов. Тогда победу со счетом 2:1 одержали подопечные Диего Симеоне.
Правда, коллектив Луиса Энрике в итоге выиграл трофей главного еврокубка, а мадридский клуб покинул турнир в 1/8 финала, уступив в серии пенальти Реалу.
Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира 2025 ПСЖ – Атлетико
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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