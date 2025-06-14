15 июня в американском городе Пасадена французский ПСЖ и испанский Атлетико проведут поединок первого тура группы B клубного чемпионата мира 2025.

Матч состоится на стадионе Роуз Боул. Время начала встречи – 22:00 по Киеву. Главным арбитром предстоящего противостояния будет румын Иштван Ковач.

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В сезоне 2024/25 парижане и матрасники играли между собой в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов. Тогда победу со счетом 2:1 одержали подопечные Диего Симеоне.

Правда, коллектив Луиса Энрике в итоге выиграл трофей главного еврокубка, а мадридский клуб покинул турнир в 1/8 финала, уступив в серии пенальти Реалу.

Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира 2025 ПСЖ – Атлетико

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.