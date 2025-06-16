Алекс ФЕРГЮСОН: «Это один из самых провальных трансферов в истории»

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал один из самых провальных трансферов в истории клуба.

«Оуэн Харгривз совсем не имел уверенности в себе. По моему мнению, он не проявлял достаточной решимости, чтобы преодолеть свои физические трудности. Я слишком часто видел, как он выбирал легкий путь в плане тренировок. Он был одним из самых провальных трансферов в истории», – сказал Фергюсон.

В 2007 году Харгривз перешел из «Баварии» в «МЮ» за 25 миллионов евро.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.