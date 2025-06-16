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  4. Алекс ФЕРГЮСОН: «Это один из самых провальных трансферов в истории»
Англия
16 июня 2025, 05:03 |
345
0

Алекс ФЕРГЮСОН: «Это один из самых провальных трансферов в истории»

Легендарный тренер – о покупке Оуэна Харгривза

16 июня 2025, 05:03 |
345
0
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это один из самых провальных трансферов в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал один из самых провальных трансферов в истории клуба.

«Оуэн Харгривз совсем не имел уверенности в себе. По моему мнению, он не проявлял достаточной решимости, чтобы преодолеть свои физические трудности. Я слишком часто видел, как он выбирал легкий путь в плане тренировок. Он был одним из самых провальных трансферов в истории», – сказал Фергюсон.

В 2007 году Харгривз перешел из «Баварии» в «МЮ» за 25 миллионов евро.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.

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Оуэн Харгривз Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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