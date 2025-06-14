Нидерланды U21

Нидерланды U-21 – Дания U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Матч начнется 15 июня в 22:00 по Киеву
В воскресенье, 15 июня состоится игра 2-го тура молодежного чемпионата Европы U-21 между сборными Нидерландов и Дании. По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Нидерланды U-21
Коллектив невероятно провел квалификацию – 30 очков в 10 играх обеспечили команде безоговорочное 1-е место группы. Ни одна сборная не смогла провести отбор со 100-процентной победной статистикой. Однако Нидерланды потерпели неудачу на старте основного этапа Евро – после 1-го тайма игры с Финляндией оранжевые проигрывали со счетом 2:0, но в конце концов смогли отыграться и матч завершился вничью 2:2.
Дания U-21
За 8 игр квалификации команде удалось завоевать 17 очков и занять 1-е место группы, опередив Чехию и Уэльс всего на 3 балла. В 1-м туре Евро датчане одолели сборную Украины 2:3, дважды за матч уступая в счете. Победа в поединке против Нидерландов означает для красно-белых досрочный выход в четвертьфинал турнира.
Личные встречи
Текущими составами коллективы еще ни разу не встречались в официальных матчах.
Интересные факты
- Ни одна команда на отборе не пропустила меньше голов, чем Нидерланды – 3 мяча.
- За 10 игр квалификации Нидерландцы забили 32 гола – 4-й лучший показатель среди всех команд.
- В 3 из последних 5 официальных матчей Дании удавалось сохранить ворота сухими.
Возможные стартовые составы
Нидерланды: Роэфс – Майер, Хато, Фламинго, Ренш – Тейлор, Валенте, Матсен – ван Боммель, Огайо, Мэнхоф
Дания: Юнгдаль – Бак, Провстгаар, Кристинсен, Гааэй – Серенсен, Чуквуани, Возраст – Йенсен, Гардер, Квистгорден
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.
22:00
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