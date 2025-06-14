В воскресенье, 15 июня состоится игра 2-го тура молодежного чемпионата Европы U-21 между сборными Нидерландов и Дании. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Нидерланды U-21

Коллектив невероятно провел квалификацию – 30 очков в 10 играх обеспечили команде безоговорочное 1-е место группы. Ни одна сборная не смогла провести отбор со 100-процентной победной статистикой. Однако Нидерланды потерпели неудачу на старте основного этапа Евро – после 1-го тайма игры с Финляндией оранжевые проигрывали со счетом 2:0, но в конце концов смогли отыграться и матч завершился вничью 2:2.

Дания U-21

За 8 игр квалификации команде удалось завоевать 17 очков и занять 1-е место группы, опередив Чехию и Уэльс всего на 3 балла. В 1-м туре Евро датчане одолели сборную Украины 2:3, дважды за матч уступая в счете. Победа в поединке против Нидерландов означает для красно-белых досрочный выход в четвертьфинал турнира.

Личные встречи

Текущими составами коллективы еще ни разу не встречались в официальных матчах.

Интересные факты

Ни одна команда на отборе не пропустила меньше голов, чем Нидерланды – 3 мяча.

За 10 игр квалификации Нидерландцы забили 32 гола – 4-й лучший показатель среди всех команд.

В 3 из последних 5 официальных матчей Дании удавалось сохранить ворота сухими.

Возможные стартовые составы

Нидерланды: Роэфс – Майер, Хато, Фламинго, Ренш – Тейлор, Валенте, Матсен – ван Боммель, Огайо, Мэнхоф

Дания: Юнгдаль – Бак, Провстгаар, Кристинсен, Гааэй – Серенсен, Чуквуани, Возраст – Йенсен, Гардер, Квистгорден

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua Нидерланды U21 Дания U21 Тотал больше 2.5 1.57 Сделать ставку

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