Поиск нового Довбика. Жирона сделает вторую попытку найти форварда

По информации испанских СМИ, главной задачей Жироны на трансферное лето будет подписание центрального нападающего.

Сообщается, что клуб планирует второе лето подряд искать игрока, который смог бы заменить Артема Довбика. Ранее менеджмент признал, что найти альтернативу голам украинца после продажи в Рому так и не удалось.

Главным претендентом назван испанский форвард Брюгге Ферран Хутгла, который в прошлом сезоне забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

В минувшем сезоне Жирона до последних туров боролась за выживание в Ла Лиге.