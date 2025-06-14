Канадский «козак» одолел 20-ю ракетку и вышел в финал ATP 250 в Нидерландах

Канадский теннисист Габриэль Диалло (АТР 55), который имеет украинские корни, вышел в финал травяного турнира АТР 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В полуфинале Диалло переиграл 20-ю ракетку мира и второго сеяного Уго Умбера из Франции в двух сетах за 1 час и 41 минуту.

ATP 250 Хертогенбос. Трава, 1/2 финала

Габриэль Диалло (Канада) – Уго Умбер (Франция) [2] – 6:3, 7:6 (7:4)

Диалло впервые провел очное противостояние против Умбера.

Габриэль пробился во второй решающий поединок в карьере. В октябре 2024 года он уступил Карену Хачанову в финале в Алматы.

С понедельника Диалло дебютирует в топ-50. На своем пути к финалу Хертогенбоса Габриэль, помимо Умбера, также переиграл Александера Вукича, Джордана Томпсона и Карена Хачанова. Во втором круге против Томпсона канадец ушел с двух матчболов.

Мать Диалло родом из Украины. А в его Instagram в описании написано слово «козак».

За трофей в Нидерландах Габриэль сыграет против бельгийца Зизу Бергса (АТР 63), которая в полуфинальном поединке выбил Рейлли Опелку (СШA, ATP 87). Для Бергса это будет также второй финал в карьере.

АТР 250 Хертогенбос. 1/2 финала

Зизу Бергс – Рейлли Опелка [LL] – 1:6, 4:6

Габриэль Диалло – Уго Умбер [2] – 6:3, 7:6 (7:4)