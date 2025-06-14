Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Канадский «козак» одолел 20-ю ракетку и вышел в финал ATP 250 в Нидерландах
ATP
14 июня 2025, 20:56 |
329
0

Канадский «козак» одолел 20-ю ракетку и вышел в финал ATP 250 в Нидерландах

В Хертогенбосе Габриэль Диалло прошел Уго Умбера и за трофей поборется с Зизу Бергсом

14 июня 2025, 20:56 |
329
0
Канадский «козак» одолел 20-ю ракетку и вышел в финал ATP 250 в Нидерландах
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Диалло

Канадский теннисист Габриэль Диалло (АТР 55), который имеет украинские корни, вышел в финал травяного турнира АТР 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В полуфинале Диалло переиграл 20-ю ракетку мира и второго сеяного Уго Умбера из Франции в двух сетах за 1 час и 41 минуту.

ATP 250 Хертогенбос. Трава, 1/2 финала

Габриэль Диалло (Канада) – Уго Умбер (Франция) [2] – 6:3, 7:6 (7:4)

Диалло впервые провел очное противостояние против Умбера.

Габриэль пробился во второй решающий поединок в карьере. В октябре 2024 года он уступил Карену Хачанову в финале в Алматы.

С понедельника Диалло дебютирует в топ-50. На своем пути к финалу Хертогенбоса Габриэль, помимо Умбера, также переиграл Александера Вукича, Джордана Томпсона и Карена Хачанова. Во втором круге против Томпсона канадец ушел с двух матчболов.

Мать Диалло родом из Украины. А в его Instagram в описании написано слово «козак».

За трофей в Нидерландах Габриэль сыграет против бельгийца Зизу Бергса (АТР 63), которая в полуфинальном поединке выбил Рейлли Опелку (СШA, ATP 87). Для Бергса это будет также второй финал в карьере.

АТР 250 Хертогенбос. 1/2 финала

Зизу Бергс – Рейлли Опелка [LL] – 1:6, 4:6
Габриэль Диалло – Уго Умбер [2] – 6:3, 7:6 (7:4)

По теме:
ОПЕЛКА: «Я так хорошо и стабильно подавал, что это вынудило его ошибаться»
Без двух «нейтралов». Стали известны полуфиналисты АТР 250 в Хертогенбосе
Канадец с украинскими корнями вышел в четвертьфинал АТР 250 в Хертогенбосе
Габриэль Диалло Уго Умбер Зизу Бергс Рейлли Опелка ATP Хертогенбос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
Футбол | 14 июня 2025, 08:40 1
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале

Испанец обратился к Браиму Диасу

Известный эксперт: «Туран, кто ты, воин? Он не знает украинский футбол»
Футбол | 14 июня 2025, 20:04 7
Известный эксперт: «Туран, кто ты, воин? Он не знает украинский футбол»
Известный эксперт: «Туран, кто ты, воин? Он не знает украинский футбол»

Вячеслав Заховайло – о новоиспеченном тренере «Шахтера»

Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Бокс | 14.06.2025, 09:21
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Чжэн Циньвень и Аманда Анисимова определили вторую финалистку в Лондоне
Теннис | 14.06.2025, 19:47
Чжэн Циньвень и Аманда Анисимова определили вторую финалистку в Лондоне
Чжэн Циньвень и Аманда Анисимова определили вторую финалистку в Лондоне
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Бокс | 14.06.2025, 01:55
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
13.06.2025, 04:24
Бокс
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
14.06.2025, 04:45 3
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
14.06.2025, 11:00 5
Волейбол
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
13.06.2025, 20:26 3
Футбол
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
13.06.2025, 06:23 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
12.06.2025, 17:29 5
Футбол
Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа
Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа
13.06.2025, 03:08
Бокс
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
14.06.2025, 07:50 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем