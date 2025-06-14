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Сборная УКРАИНЫ
14 июня 2025, 19:46 |
77
0

ВИДЕО. Сборная Украины U-21 провела тренировку перед матчем с Финляндией

Матч состоится 15 июня в 19:00

14 июня 2025, 19:46 |
77
0
ВИДЕО. Сборная Украины U-21 провела тренировку перед матчем с Финляндией
УАФ

15 июня в 19:00 состоится матч второго тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе в городе Кошице встретятся Финляндия U-21 и Украина U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды ведут борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных, в который выйдут по две лучшие сборных из каждой группы.

Накануне матча пресс-служба УАФ обнародовала предматчевую тренировку подопечных Унаи Мельгосы.

В первом туре группы D Украина уступила Дании (2:3), а Финляндия и Нидерланды разошлись миром (2:2).

ВИДЕО. Сборная Украины U-21 провела тренировку перед матчем с Финляндией

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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