ВИДЕО. Сборная Украины U-21 провела тренировку перед матчем с Финляндией
Матч состоится 15 июня в 19:00
15 июня в 19:00 состоится матч второго тура чемпионата Европы 2025 U-21.
На стадионе в городе Кошице встретятся Финляндия U-21 и Украина U-21.
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Команды ведут борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных, в который выйдут по две лучшие сборных из каждой группы.
Накануне матча пресс-служба УАФ обнародовала предматчевую тренировку подопечных Унаи Мельгосы.
В первом туре группы D Украина уступила Дании (2:3), а Финляндия и Нидерланды разошлись миром (2:2).
ВИДЕО. Сборная Украины U-21 провела тренировку перед матчем с Финляндией
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