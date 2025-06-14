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Франция
14 июня 2025, 20:40 | Обновлено 14 июня 2025, 21:05
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0

Один из фаворитов на Золотой мяч: «Не дадут в этот раз – ничего страшного»

Дембеле мечтает завоевать престижную награду

14 июня 2025, 20:40 | Обновлено 14 июня 2025, 21:05
1040
0
Один из фаворитов на Золотой мяч: «Не дадут в этот раз – ничего страшного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле рад, что входит в число фаворитов на получение Золотого мяча, однако не расстроится, если не выиграет приз в этом году.

«Золотой мяч – это то, о чем мечтает каждый игрок. Когда смотрел за тем, как получают другие – это невероятно. Надеюсь попасть в число претендентов».

«У меня были плохие сезоны, но минувший получился хорошим. Быть одним из фаворитов – уже победа, но я надеюсь однажды завоевать трофей. Если не выйдет в этот раз – ничего страшного», – сказал Дембеле.

Дембеле вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов.

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Усман Дембеле ПСЖ Золотой мяч Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Иван Зинченко Источник: L'Equipe
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