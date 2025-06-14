Англия14 июня 2025, 19:31 | Обновлено 14 июня 2025, 19:46
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Тоттенхэм покупает форварда Баварии. Отдаст 30 миллионов
Матис Тель останется в лондонской команде
14 июня 2025, 19:31 | Обновлено 14 июня 2025, 19:46
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По информации Sky Sports, Тоттенхэм договорился с Баварией о выкупе контракта вингера/центрфорварда Матиса Теля, который выступал в лондонской команде на правах аренды во второй части сезона.
Мюнхенский клуб получит за 20-летнего французского игрока 30 миллионов фунтов. Сообщается, что Матис подпишет длительный контракт – на пять или шесть лет.
Тель в составе Тоттенхэма провел 19 матчей, забил 3 гола и сделал две результативные передачи, завоевав с командой трофей Лиги Европы.
Новый тренер лондонцев Томас Франк одобрил трансфер футболиста.
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