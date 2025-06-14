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ATP
14 июня 2025, 18:09 | Обновлено 14 июня 2025, 18:17
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Лидеры посева разыграют трофей: в Штутгарте определена финальная пара

Тейлор Фритц в решающем поединке турнира АТР 250 поборется с Александром Зверевым

14 июня 2025, 18:09 | Обновлено 14 июня 2025, 18:17
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Лидеры посева разыграют трофей: в Штутгарте определена финальная пара
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

14 июня на травяном турнире ATP 250 в Штутгарте состоялись полуфинальные матчи.

Второй сеяный Тейлор Фритц из США в двух сетах разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада), который был посеяны под четвертым номером.

Фритц проведет 19-й решающий поединок на уровне Тура и поборется за 11-й трофей. Для Тейлора это будет четвертый финал на траве. Все три предыдущих были в Истбурне и в каждом из них он добыл победу.

Первая ракетка турнира Александр Зверев на двух тай-брейках выиграл у третьего сеяного Бена Шелтона.

Александр вышел в 39 финал в карьере и поборется за 25-й титул. На траве у Зверева ранее было два проигранных финала, оба – в Галле. В 2016 он уступил Флориану Майеру, а в 2017 – легендарному Роджеру Федереру.

Зверев и Фритц ранее играли между собой 12 раз. У американца семь побед при пяти поражениях.

АТР 250 Штутгарт. 1/2 финала

Александр Зверев [1] – Бен Шелтон [3] – 7:6 (10:8), 7:6 (7:1)
Феликс Оже-Альяссим [4] – Тейлор Фритц [2] – 4:6, 6:7 (5:7)

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Александр Зверев Бен Шелтон Феликс Оже-Альяссим Тейлор Фритц ATP Штутгарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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