Лидеры посева разыграют трофей: в Штутгарте определена финальная пара

14 июня на травяном турнире ATP 250 в Штутгарте состоялись полуфинальные матчи.

Второй сеяный Тейлор Фритц из США в двух сетах разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада), который был посеяны под четвертым номером.

Фритц проведет 19-й решающий поединок на уровне Тура и поборется за 11-й трофей. Для Тейлора это будет четвертый финал на траве. Все три предыдущих были в Истбурне и в каждом из них он добыл победу.

Первая ракетка турнира Александр Зверев на двух тай-брейках выиграл у третьего сеяного Бена Шелтона.

Александр вышел в 39 финал в карьере и поборется за 25-й титул. На траве у Зверева ранее было два проигранных финала, оба – в Галле. В 2016 он уступил Флориану Майеру, а в 2017 – легендарному Роджеру Федереру.

Зверев и Фритц ранее играли между собой 12 раз. У американца семь побед при пяти поражениях.

АТР 250 Штутгарт. 1/2 финала

Александр Зверев [1] – Бен Шелтон [3] – 7:6 (10:8), 7:6 (7:1)

Феликс Оже-Альяссим [4] – Тейлор Фритц [2] – 4:6, 6:7 (5:7)