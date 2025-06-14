Лидеры посева разыграют трофей: в Штутгарте определена финальная пара
Тейлор Фритц в решающем поединке турнира АТР 250 поборется с Александром Зверевым
14 июня на травяном турнире ATP 250 в Штутгарте состоялись полуфинальные матчи.
Второй сеяный Тейлор Фритц из США в двух сетах разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада), который был посеяны под четвертым номером.
Фритц проведет 19-й решающий поединок на уровне Тура и поборется за 11-й трофей. Для Тейлора это будет четвертый финал на траве. Все три предыдущих были в Истбурне и в каждом из них он добыл победу.
Первая ракетка турнира Александр Зверев на двух тай-брейках выиграл у третьего сеяного Бена Шелтона.
Александр вышел в 39 финал в карьере и поборется за 25-й титул. На траве у Зверева ранее было два проигранных финала, оба – в Галле. В 2016 он уступил Флориану Майеру, а в 2017 – легендарному Роджеру Федереру.
Зверев и Фритц ранее играли между собой 12 раз. У американца семь побед при пяти поражениях.
АТР 250 Штутгарт. 1/2 финала
Александр Зверев [1] – Бен Шелтон [3] – 7:6 (10:8), 7:6 (7:1)
Феликс Оже-Альяссим [4] – Тейлор Фритц [2] – 4:6, 6:7 (5:7)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб не будет подписывать этих игроков
Английский клуб открыт к предложениям в 58 миллионов евро