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  4. Месси поделился мыслями об обновленном клубном чемпионате мира
Клубный чемпионат мира
14 июня 2025, 19:42 |
122
0

Месси поделился мыслями об обновленном клубном чемпионате мира

Нападающий «Интер Майами» надеется на хорошее выступление от своей команды

14 июня 2025, 19:42 |
122
0
Месси поделился мыслями об обновленном клубном чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси поделился мыслями о клубном чемпионате мира перед матчем 1-го тура группового этапа турнира против египетского «Аль-Ахли»:

«Это прекрасный турнир. Приятно быть здесь, играть в нем. Но настроение другое, чем когда я играл в нем с другими командами. Однако я полон энергии и надежды, с нетерпением жду соревнования с лучшими и хороших результатов своей команды».

Матч «Аль-Ахли» – «Интер Майами» состоится 15 июня в 03:00 по киевскому времени.

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клубный чемпионат мира по футболу Интер Майами Аль-Ахли Каир Лионель Месси
Дмитрий Вус Источник: Sports Mole
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