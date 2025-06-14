Клубный чемпионат мира14 июня 2025, 19:42 |
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Месси поделился мыслями об обновленном клубном чемпионате мира
Нападающий «Интер Майами» надеется на хорошее выступление от своей команды
14 июня 2025, 19:42 |
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Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси поделился мыслями о клубном чемпионате мира перед матчем 1-го тура группового этапа турнира против египетского «Аль-Ахли»:
«Это прекрасный турнир. Приятно быть здесь, играть в нем. Но настроение другое, чем когда я играл в нем с другими командами. Однако я полон энергии и надежды, с нетерпением жду соревнования с лучшими и хороших результатов своей команды».
Матч «Аль-Ахли» – «Интер Майами» состоится 15 июня в 03:00 по киевскому времени.
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