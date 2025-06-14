Месси поделился мыслями об обновленном клубном чемпионате мира

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси поделился мыслями о клубном чемпионате мира перед матчем 1-го тура группового этапа турнира против египетского «Аль-Ахли»:

«Это прекрасный турнир. Приятно быть здесь, играть в нем. Но настроение другое, чем когда я играл в нем с другими командами. Однако я полон энергии и надежды, с нетерпением жду соревнования с лучшими и хороших результатов своей команды».

Матч «Аль-Ахли» – «Интер Майами» состоится 15 июня в 03:00 по киевскому времени.