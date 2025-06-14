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Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 18:22 | Обновлено 14 июня 2025, 18:32
559
0

Известно, когда Динамо и Шахтер выйдут из отпуска

Обеим командам стартовать с ранних стадий еврокубков

14 июня 2025, 18:22 | Обновлено 14 июня 2025, 18:32
559
0
Известно, когда Динамо и Шахтер выйдут из отпуска
ФК Шахтер

Лидеры чемпионата Украины Динамо и Шахтер, которым рано стартовать в квалификации еврокубков, намерены уже в ближайшее время выйти из отпуска.

По информации Динаномании, киевская команда начнет подготовку к новому сезону 23 июня, а 30 числа Динамо отправится на сбор в Австрию, где будет работать до 20 июля.

Что касается Шахтера, то команда выйдет из отпуска 19 июня, а тем, кто выступал за сборную Украины, дали время отдохнуть до 24 числа.

Команда будет работать в Словении.

Динамо будет стартовать в квалификации Лиги чемпионов, а Шахтер – в квалификации Лиги Европы.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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