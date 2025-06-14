Все серьезно. Атлетико нацелился на многолетнего лидера Ливерпуля

Мадридский «Атлетико» интересуется шотландским левым защитником английского «Ливерпуля» Эндрю Робертсоном, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 31-летний футболист является приоритетной целью «матрасников», а сам игрок очень хочет присоединиться к команде Диего Симеоне.

В сезоне 2024/25 Эндрю Робертсон провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость шотландца в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на позицию левого защитника «Ливерпуль» подпишет Милоша Керкеза.