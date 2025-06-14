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  4. Все серьезно. Атлетико нацелился на многолетнего лидера Ливерпуля
Испания
14 июня 2025, 17:13 |
1182
0

Все серьезно. Атлетико нацелился на многолетнего лидера Ливерпуля

Эндрю Робертсон может сменить клубную прописку

14 июня 2025, 17:13 |
1182
0
Все серьезно. Атлетико нацелился на многолетнего лидера Ливерпуля
ФК Ливерпуль. Эндрю Робертсон

Мадридский «Атлетико» интересуется шотландским левым защитником английского «Ливерпуля» Эндрю Робертсоном, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 31-летний футболист является приоритетной целью «матрасников», а сам игрок очень хочет присоединиться к команде Диего Симеоне.

В сезоне 2024/25 Эндрю Робертсон провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость шотландца в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на позицию левого защитника «Ливерпуль» подпишет Милоша Керкеза.

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Эндрю Робертсон Ливерпуль Атлетико Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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