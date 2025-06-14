Саудовский клуб удивил игроков: «Мы тут не печатаем деньги»

Руководитель Аль-Хиляля Эстеве Кальсада считает, что игрокам из Европы не стоит думать, что в Саудовской Аравии есть бездонный денежный колодец и можно требовать любые зарплаты.

«Конечно, игрок в Саудовской Аравии заработает больше, чем в Европе, но у нас точно нет неограниченных ресурсов. Мы не печатаем деньги. В последнее время не состоялись несколько больших подписаний, потому что игроки думали, что можно просить неограниченную зарплату. Это не так».

«Мы перед Клубным чемпионатом мира никого не подписали и верим в свой состав», – сказал Кальсада.

Клуб никого не подписал, однако переманил из Интера тренера Симоне Индзаги.