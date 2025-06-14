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  4. Саудовский клуб удивил игроков: «Мы тут не печатаем деньги»
Саудовская Аравия
14 июня 2025, 16:29 |
745
0

Саудовский клуб удивил игроков: «Мы тут не печатаем деньги»

В Аль-Хиляле считают, что футболисты требуют слишком много

14 июня 2025, 16:29 |
745
0
Саудовский клуб удивил игроков: «Мы тут не печатаем деньги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Руководитель Аль-Хиляля Эстеве Кальсада считает, что игрокам из Европы не стоит думать, что в Саудовской Аравии есть бездонный денежный колодец и можно требовать любые зарплаты.

«Конечно, игрок в Саудовской Аравии заработает больше, чем в Европе, но у нас точно нет неограниченных ресурсов. Мы не печатаем деньги. В последнее время не состоялись несколько больших подписаний, потому что игроки думали, что можно просить неограниченную зарплату. Это не так».

«Мы перед Клубным чемпионатом мира никого не подписали и верим в свой состав», – сказал Кальсада.

Клуб никого не подписал, однако переманил из Интера тренера Симоне Индзаги.

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Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Симоне Индзаги
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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